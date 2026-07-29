Тольяттинка Мария Калугина стала призером первенства Азии по шахматам

В китайском Шэньчжэне завершилось первенство Азии по шахматам. Соревнования проводились среди мальчиков и девочек в группах до 8, 10, 12, 14, 16 и 18 лет.

В составе сборной России в группе девушек до 14 лет выступила воспитанница тольяттинской [club150859677|]спортивной школы №4 «Шахматы») Мария Калугина.

Соперницами Марии в классической программе были 49 юных шахматисток из двух десятков стран. По итогам 9 туров Мария одержала 6 побед, 2 раза сыграла вничью, потерпела 1 поражение и набрала 7 очков, что позволило ей занять третье место.

Российские спортсмены, которые выступили на первенстве при поддержке Российского спортивного фонда, выиграли командный зачет по золотым медалям

Фото: МБУДО СШ №4 «Шахматы»/ минспорта СО