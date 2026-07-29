«Моя страна – моя Россия»: три юных автора из Самарской области стали победителями специальной номинации конкурса 

Я нашел ошибку
Главные новости:
29 июля состоялся квалификационный экзамен по аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков Самарской области.
В губернии состоялся квалификационный экзамен по аттестации экскурсоводов
Зам. главного врача по медчасти Самарского областного клинического наркодиспансера, врач-психиатр-нарколог Эмма Рогова: "Когда алкоголь попадает в организм, около 90% его метаболизма берёт на себя печень".
Самарский врач-психиатр-нарколог рассказала, как алкоголь влияет на печень
Фотоконкурс «Русская цивилизация» призван объединить фотографов России и всего мира. Впервые он был проведен в 2017 году, и его популярность растет.
Идёт прием работ на Х Международный фотоконкурс «Русская цивилизация»
Двое учителей физики из Самары — Анна Кудряшова из лицея «Технический» и Елена Павлова из школы № 174 им. И.П. Зорина — приняли участие в XIV Всероссийской летней школе учителей физики «Предметная компетентность учителя физики в современной школе».
Двое учителей из Самары приняли участие в XIV Всероссийской летней школе учителей физики
В Центральной городской библиотеке им.Е.И.Аркадьева открылась юбилейная фотовыставка Елены Мочаловой. Экспозиция представляет собой яркий калейдоскоп стран, городов и людей.
В Сызрани открылась юбилейная фотовыставка Елены Мочаловой
29 июля в 13:01 в пожарно-спасательную часть № 125 филиал ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре на въезде в село Майское.
В Пестравском районе сегодня горела трава
Температура воздуха 30 июля в Самаре ночью +17, +19°С, днем +22, +24°С.
30 июля в регионе  дождь, местами гроза, +26°С
В завершение мероприятия начальник УФСИН России по Самарской области Алексей Климов обратился к молодым сотрудникам, отметив, что не стоит бояться брать на себя ответственность.
В УФСИН СО состоялся слёт молодых сотрудников, посвящённый памяти Евгения Бородина
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.7
0.68
EUR 89.63
0.87
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре будет проходить Международный фестиваль Арт-фотографии «Форма,образ, воображение»
В Самаре пройдет лекция «На пирог пришли соседи: феномен соседства в современном краеведении»
Душевный вечер в Свято-Богородичном монастыре:  в селе Винновка прошёл концерт «Голос сердца»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

«Моя страна – моя Россия»: три юных автора из Самарской области стали победителями специальной номинации конкурса 

255
Названы имена победителей специальной детской номинации «Сказки народов моей страны» XXIII сезона Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» Президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Названы имена победителей специальной детской номинации «Сказки народов моей страны» XXIII сезона Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». В число победителей вошли три юных автора из Самарской области.

В XXIII сезоне Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» зарегистрировались 80 257 участников со всей страны. Конкурс проходит в рамках Года единства народов России, поэтому одной из его ключевых тем в этом сезоне стало сохранение культурного наследия, традиций народов нашей страны и укрепление межнационального единства.

Этой теме посвящена и специальная детская номинация «Сказки народов моей страны», объединившая 1 272 участника в возрасте от 3 до 13 лет включительно. В этом году юные авторы представляли свои работы в двух направлениях – «Текстовые работы» и «Графические работы». В первом участники создавали авторские сказки, вдохновленные культурой, традициями и фольклором народов России, а во втором – иллюстрации, отражающие сказочные образы, национальные мотивы и самобытность регионов нашей страны.
По итогам экспертной оценки определены 100 победителей из 43 регионов России специальной детской номинации «Сказки народов моей страны». Их работы войдут в ежегодный сборник, который традиционно издается конкурсом и в этом году будет посвящен сказкам народов России. Печатное издание получит каждый победитель – книга станет памятным подарком, в котором сохранится его творческая работа. Такие сборники не только помогают юным авторам сделать первые шаги в литературном и художественном творчестве, но и сохраняют истории, созданные детьми, передавая их следующим поколениям. Именно так с самого раннего возраста формируется уважение к культурному наследию, традициям народов России и чувство сопричастности к истории своей страны.

От Самарской области в 2026 году в число победителей конкурса «Моя страна – моя Россия» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» вошли три юных автора:
• Дмитрий Мерщиков из села Тепловка Пестравского района, учащийся 3 класса, представил в направлении «Текстовые работы» произведение «Рассказ о единстве людей в селе Тепловка Самарской области». В стихотворной форме автор рассказывает о жителях разных национальностей, которые вместе трудятся, воспитывают детей и бережно сохраняют традиции родного края. Произведение подчеркивает, что дружба, взаимное уважение и единство делают многонациональное село по-настоящему крепким и сплоченным.
• Всеволод Гугуев из Самары стал победителем сразу в двух направлениях конкурса. В направлении «Текстовые работы» он представил авторскую сказку «Счастья не миновать», созданную по мотивам собственных сновидений и посвященную добру, мудрости и счастливому финалу. В направлении «Графические работы» победу принесла работа «Доброе сердце», вдохновленная сказкой Сергея Аксакова «Аленький цветочек». Рисунок выполнен в технике эбру и дополнен сказочными персонажами и декоративными элементами в стиле русского народного искусства.
• Ефим Сухочев из Тольятти, учащийся 3 класса, вошел в число победителей направления «Графические работы» с композицией «Самарский хоровод дружбы». В центре бумажной композиции – верба, вокруг которой водят хоровод куклы в русских, татарских, чувашских и мордовских национальных костюмах. Работа символизирует Самарскую область как общий дом для представителей разных народов и подчеркивает ценность дружбы, взаимопонимания и уважения к культурным традициям.

«Для нас особенно важно, что Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия» объединяет людей разных поколений. Основная аудитория конкурса – молодежь от 14 до 35 лет, но специальная детская номинация позволяет сделать первый шаг в проектную и творческую деятельность уже самым юным участникам. Сегодня они создают свои первые сказки и иллюстрации, знакомятся с культурой и традициями народов России, а завтра становятся участниками основных номинаций конкурса, развивают собственные инициативы и реализуют проекты, которые меняют жизнь вокруг. Мы гордимся тем, что можем сопровождать этот путь с самого детства. Ежегодный сборник – это не просто книга с лучшими работами. Для каждого ребенка это память о первых достижениях, признание его таланта и стимул продолжать творить. Мы уверены, что именно так воспитывается поколение, которое будет бережно хранить культурное наследие нашей страны, уважать ее многообразие и создавать собственные добрые истории уже для будущих поколений», – отметил руководитель исполнительной дирекции Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Дмитрий Турлаков.
Работы участников специальной детской номинации оценивали эксперты Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия». Каждую конкурсную работу рассматривали не менее трех экспертов, прошедших конкурсный отбор и специальную подготовку. Если оценки существенно расходились, назначалась дополнительная экспертиза, что позволило обеспечить максимально объективный отбор победителей.
Специальная детская номинация «Сказки народов моей страны» проводится в рамках Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» и направлена на сохранение культурного наследия народов России, развитие творческого потенциала детей и популяризацию традиционных духовно-нравственных ценностей через литературное и художественное творчество.

Следить за новостями конкурса, знакомиться с историями участников и узнавать о дальнейших событиях конкурса можно на официальном сайте проекта. XXIII сезон Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» проходит в рамках Года единства народов России. Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Фонда президентских грантов.
 

Фото:  пресс-служба Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия»

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Двое учителей физики из Самары — Анна Кудряшова из лицея «Технический» и Елена Павлова из школы № 174 им. И.П. Зорина — приняли участие в XIV Всероссийской летней школе учителей физики «Предметная компетентность учителя физики в современной школе».
29 июля 2026, 18:12
Двое учителей из Самары приняли участие в XIV Всероссийской летней школе учителей физики
Двое учителей физики из Самары — Анна Кудряшова из лицея «Технический» и Елена Павлова из школы № 174 им. И.П. Зорина — приняли участие в XIV Всероссийской... Образование
64
Температура воздуха 30 июля в Самаре ночью +17, +19°С, днем +22, +24°С.
29 июля 2026, 17:37
30 июля в регионе  дождь, местами гроза, +26°С
Температура воздуха 30 июля в Самаре ночью +17, +19°С, днем +22, +24°С. Экология
168
29 июля врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков провел расширенное совещание по вопросам реализации федерального проекта «Производительность труда» в социальной сфере региона.
29 июля 2026, 17:11
В Минпромторге региона обсудили масштабирование бережливых технологий на социальную сферу в 2026 году
29 июля врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков провел расширенное совещание по вопросам реализации федерального проекта... Общество
165
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Подрядчика на разработку программного комплекса «Парковки Самары» определят в августе
29 июля 2026  13:50
Подрядчика на разработку программного комплекса «Парковки Самары» определят в августе
269
Первые 60 детских садов Самары получили положительную оценку готовности к новому отопительному сезону
29 июля 2026  12:46
Первые 60 детских садов Самары получили положительную оценку готовности к новому отопительному сезону
304
В Самарской области опубликованы списки поступающих на бюджетные места
29 июля 2026  11:55
В Самарской области опубликованы списки поступающих на бюджетные места
346
С начала купального сезона в Самарском регионе зарегистрировано 30 происшествий на воде
29 июля 2026  11:29
С начала купального сезона в Самарском регионе зарегистрировано 30 происшествий на воде
297
Три юных автора из Самарской области стали победителями специальной номинации конкурса «Моя страна – моя Россия»
29 июля 2026  10:44
Три юных автора из Самарской области стали победителями специальной номинации конкурса «Моя страна – моя Россия»
377
Весь список