«Моя страна – моя Россия»: три юных автора из Самарской области стали победителями специальной номинации конкурса 

Названы имена победителей специальной детской номинации «Сказки народов моей страны» XXIII сезона Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». В число победителей вошли три юных автора из Самарской области.



В XXIII сезоне Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» зарегистрировались 80 257 участников со всей страны. Конкурс проходит в рамках Года единства народов России, поэтому одной из его ключевых тем в этом сезоне стало сохранение культурного наследия, традиций народов нашей страны и укрепление межнационального единства.



Этой теме посвящена и специальная детская номинация «Сказки народов моей страны», объединившая 1 272 участника в возрасте от 3 до 13 лет включительно. В этом году юные авторы представляли свои работы в двух направлениях – «Текстовые работы» и «Графические работы». В первом участники создавали авторские сказки, вдохновленные культурой, традициями и фольклором народов России, а во втором – иллюстрации, отражающие сказочные образы, национальные мотивы и самобытность регионов нашей страны.

По итогам экспертной оценки определены 100 победителей из 43 регионов России специальной детской номинации «Сказки народов моей страны». Их работы войдут в ежегодный сборник, который традиционно издается конкурсом и в этом году будет посвящен сказкам народов России. Печатное издание получит каждый победитель – книга станет памятным подарком, в котором сохранится его творческая работа. Такие сборники не только помогают юным авторам сделать первые шаги в литературном и художественном творчестве, но и сохраняют истории, созданные детьми, передавая их следующим поколениям. Именно так с самого раннего возраста формируется уважение к культурному наследию, традициям народов России и чувство сопричастности к истории своей страны.



От Самарской области в 2026 году в число победителей конкурса «Моя страна – моя Россия» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» вошли три юных автора:

• Дмитрий Мерщиков из села Тепловка Пестравского района, учащийся 3 класса, представил в направлении «Текстовые работы» произведение «Рассказ о единстве людей в селе Тепловка Самарской области». В стихотворной форме автор рассказывает о жителях разных национальностей, которые вместе трудятся, воспитывают детей и бережно сохраняют традиции родного края. Произведение подчеркивает, что дружба, взаимное уважение и единство делают многонациональное село по-настоящему крепким и сплоченным.

• Всеволод Гугуев из Самары стал победителем сразу в двух направлениях конкурса. В направлении «Текстовые работы» он представил авторскую сказку «Счастья не миновать», созданную по мотивам собственных сновидений и посвященную добру, мудрости и счастливому финалу. В направлении «Графические работы» победу принесла работа «Доброе сердце», вдохновленная сказкой Сергея Аксакова «Аленький цветочек». Рисунок выполнен в технике эбру и дополнен сказочными персонажами и декоративными элементами в стиле русского народного искусства.

• Ефим Сухочев из Тольятти, учащийся 3 класса, вошел в число победителей направления «Графические работы» с композицией «Самарский хоровод дружбы». В центре бумажной композиции – верба, вокруг которой водят хоровод куклы в русских, татарских, чувашских и мордовских национальных костюмах. Работа символизирует Самарскую область как общий дом для представителей разных народов и подчеркивает ценность дружбы, взаимопонимания и уважения к культурным традициям.



«Для нас особенно важно, что Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия» объединяет людей разных поколений. Основная аудитория конкурса – молодежь от 14 до 35 лет, но специальная детская номинация позволяет сделать первый шаг в проектную и творческую деятельность уже самым юным участникам. Сегодня они создают свои первые сказки и иллюстрации, знакомятся с культурой и традициями народов России, а завтра становятся участниками основных номинаций конкурса, развивают собственные инициативы и реализуют проекты, которые меняют жизнь вокруг. Мы гордимся тем, что можем сопровождать этот путь с самого детства. Ежегодный сборник – это не просто книга с лучшими работами. Для каждого ребенка это память о первых достижениях, признание его таланта и стимул продолжать творить. Мы уверены, что именно так воспитывается поколение, которое будет бережно хранить культурное наследие нашей страны, уважать ее многообразие и создавать собственные добрые истории уже для будущих поколений», – отметил руководитель исполнительной дирекции Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Дмитрий Турлаков.

Работы участников специальной детской номинации оценивали эксперты Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия». Каждую конкурсную работу рассматривали не менее трех экспертов, прошедших конкурсный отбор и специальную подготовку. Если оценки существенно расходились, назначалась дополнительная экспертиза, что позволило обеспечить максимально объективный отбор победителей.

Специальная детская номинация «Сказки народов моей страны» проводится в рамках Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» и направлена на сохранение культурного наследия народов России, развитие творческого потенциала детей и популяризацию традиционных духовно-нравственных ценностей через литературное и художественное творчество.



Следить за новостями конкурса, знакомиться с историями участников и узнавать о дальнейших событиях конкурса можно на официальном сайте проекта. XXIII сезон Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» проходит в рамках Года единства народов России. Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Фонда президентских грантов.



Фото: пресс-служба Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия»