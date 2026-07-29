Самарские технологии в Сибири: завод «Луч» обеспечил профессиональным освещением Центр спортивного и водного отдыха «ВОЛНА» в Красноярске

Продукция под знаком «Сделано в Самарской области» продолжает активно завоевывать крупные инфраструктурные объекты по всей стране. Волжский светотехнический завод «Луч» (ВСТЗ «Луч») выполнил комплексное оснащение современными светодиодными системами нового Центра спортивного и водного отдыха «ВОЛНА» в Красноярске.

Современный спортивный комплекс — это сложнейший организм, где освещение играет критически важную роль. Профессионально спроектированный свет напрямую влияет на безопасность спортсменов, точность судейства, качество тренировочного процесса, трансляций и, что немаловажно, на визуальный комфорт и самочувствие посетителей бассейна и игровых арен.

Освещение объектов с водными чашами и повышенным уровнем влажности — одна из самых сложных задач в светотехнике. Инженерам ВСТЗ «Луч» требовалось не просто залить пространство светом, а решить целый комплекс специфических задач: исключить блики на воде, обеспечить максимальную защиту, снизить энергопотребление.

Успешный выход самарского предприятия на рынок спортивной инфраструктуры за пределами региона стал возможен благодаря планомерной модернизации мощностей и участию в программах государственной поддержки – льготному займу регионального Фонда развития промышленности, участию в федеральном проекте «Производительность труда» (национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика»), региональном проекте «Самарский продукт / Сделано в Самарской области».

«Успехи наших предприятий на российском рынке — это прямой показатель качественного экономического развития Самарской области. Пять лет назад завод «Луч» стал участником национального проекта "Производительность труда", что позволило компании оптимизировать внутренние процессы, устранить потери и сделать мощный рывок в объемах выпуска, - прокомментировал врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков. - Наш производитель в очередной раз доказал, что продукция Самарской области способна успешно конкурировать с любыми импортными аналогами на самых сложных объектах. Мы продолжим поддерживать наших промышленников, помогая им масштабировать свой бизнес, внедрять бережливые технологии и уверенно занимать новые рыночные ниши от Калининграда до Владивостока».

Фото – Спортивный центр «Волна»