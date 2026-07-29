Первенство и Чемпионат города по парусному спорту пройдут в Самаре

С 31 июля по 2 августа в акватории реки Волги при поддержке администрации города Самары состоятся соревнования Первенства и Чемпионата городского округа Самара по парусному спорту. Всего в них примут участие порядка 50 спортсменов, старты запланированы ежедневно с 11:00.



В первенстве, которое будет проходить с 31 июля по 2 августа, заявлены классы «Финн» (юниоры), «420» (юноши и девушки), «Луч» (юниоры), «Луч-радиал» (юноши и девушки), «Луч-мини» (юноши и девушки), «Лазер 4,7» (юноши и девушки), «Кадет» (юноши и девушки), «Оптимист» (юноши и девушки). Возраст участников первенства — от 9 до 18 лет.

Чемпионат, который состоится с 1 по 2 августа, объединит участников от 14 лет и старше в трех классах: «Финн» (мужчины), «Луч» (мужчины) и «Луч-радиал» (мужчины и женщины).



По итогам соревнований победители и призеры будут награждены почетными грамотами и медалями. Награждение обоих турниров состоится 2 августа.



Соревнования пройдут на территории яхт-клуба «Волга» — в акватории Волги в районе острова Рождественского (географические координаты GPS: 53.238592, 50.122060).