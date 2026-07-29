Самарские педагоги приняли участие в XIV Всероссийской летней школе учителей физики

Двое учителей физики из Самары — Анна Кудряшова из лицея «Технический» и Елена Павлова из школы № 174 им. И.П. Зорина — приняли участие в XIV Всероссийской летней школе учителей физики «Предметная компетентность учителя физики в современной школе». Она прошла на базе первого университетского лицея имени Н.И. Лобачевского — филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Усть-Лабинске и объединила более 130 педагогов со всей страны.



«Летние педагогические школы всегда объединяют энтузиастов своего дела — учителей, методистов, наставников, которые стремятся искать новые подходы к обучению. На каждой из них рождаются новые профессиональные связи, укрепляющие сообщество педагогов по всей России и помогающие выстраивать межрегиональное сотрудничество. Уверена, самарские физики привезли с собой заряд вдохновения и практические инструменты для работы, которые будут применять в новом учебном году. Активные педагоги — хороший пример для учеников!» – сказала заместитель главы города Самары Ольга Слесарева.



В рамках школы педагоги приняли участие в лекциях и мастер-классах, посвященных передовым методикам и технологиям преподавания физики, обсудили актуальные вопросы преподавания, разобрали олимпиадные задачи и задания ЕГЭ. Одним из ключевых событий стало выступление Андрея Федянина — члена-корреспондента РАН, доктора физико-математических наук, профессора, заведующего кафедрой нанофотоники физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.



«Отпуск провожу с пользой для профессии. Во второй раз попала в число участников XIV Всероссийской летней школы учителей физики, это уникальная возможность буквально окунуться в атмосферу университетской науки. Мы не только слушали лекции, но и ставили эксперименты, обсуждали, как адаптировать сложные темы под разные возрастные группы и уровень подготовки. Особенно ценно, что школа дает прямой доступ к «легендам» отечественной методики преподавания физики — известным авторам учебников, популяризаторам науки, разработчикам олимпиадных задач», – поделилась учитель физики школы № 174 им. И.П. Зорина Елена Павлова.



Отметим, что Всероссийская летняя школа учителей физики — это ежегодное мероприятие, организованное физическим факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова и фондом «Вольное дело».