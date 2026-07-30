Семьи участников специальной военной операции с детьми прикоснулись к истории и вере

Члены семей участников специальной военной операции из Самарского региона и Республики Мордовия вместе с детьми проходят духовное восстановление на базе Свято-Богородичного Казанского мужского монастыря Самарской Епархии Русской Православной Церкви, расположенного в селе Винновка Самарской области.

Ключевым событием смены стала экскурсия по святыням Самарской земли. Путь гостей лежал от Часовни святителя Алексия до величественного Иверского монастыря – местом силы и исцеления. Инициатива, объединившая силы Государственного фонда «Защитники Отечества», Епархии, Правительства региона и Паломнического центра «Самара Православная» подарила участникам уникальную возможность не просто отвлечься от повседневных тревог, но и прикоснуться к вековым истокам русской веры.

«Люди могут прийти в монастырь помолиться, попросить у матери Божией помощи, и Царица Небесная, милостиво внемлющая земным печалям, не оставляет без ответа ни единого сердца. Обитель эта издревле зовется местом утешения: всякий, кто переступает ее порог непременно обретает здесь долгожданный покой и благодатную помощь свыше», — прокомментировала Игуменья Любовь, настоятельница Иверского женского монастыря.

Завершился обзорный маршрут у Храма Георгия Победоносца на Площади Славы, где поговорили о неразрывной связи истории нашего государства и защиты небесного воинства.

«Сегодня мы прикоснулись к истории, послушали рассказ о том, как жизнь города с самого его основания была неразрывно связана с Православием: от пророчества митрополита Алексия о рождении Самары до дореволюционных церквей и скорбного, но светлого храма-памятника в честь Георгия Победоносца. И замечательно, что детям это было так же интересно, как и взрослым», – прокомментировала Наталья Ермолаева, участница смены.

В тени икон в рассказе экскурсовода оживали образы князей-воинов – Дмитрия Донского и Александра Невского, вспоминали непобедимого адмирала Ушакова и царскую семью. Особое место занял рассказ о чудотворных иконах, веками оберегавших Русь, и о святых Петре и Февронии – как олицетворении нерушимого союза князя-защитника и мудрой хранительницы домашнего очага.

«Мы благодарны Самарской Епархии, Правительству Самарской области и Губернатору Вячеславу Андреевичу Федорищеву за то внимание и заботу, которыми окружена сегодня тема специальной военной операции. Сейчас как никогда востребована духовная, человеческая помощь, согретая верой и милосердием», – сказала Мария Сапунова, заместитель руководителя по связям с общественностью и органами государственной власти самарского филиала фонда «Защитники Отечества».

Пилотная смена на Самарской земле продолжает свою благодатную миссию, даруя участникам истинное возвращение к себе – через веру, через историю, через тишину монастырских стен.