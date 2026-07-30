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Сотрудник УФСИН России по Самарской области оказал помощь пострадавшему

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Сотрудник УФСИН России по Самарской области оказал помощь пострадавшему

Сотрудник УФСИН России по Самарской области Дмитрий Ворожбит не остался равнодушным к чужой беде и пришёл на помощь человеку, оказавшемуся в тяжёлой жизненной ситуации.

Находясь вне службы, Дмитрий стал очевидцем происшествия: мужчина потерял сознание и при падении получил серьёзную травму головы.

Прибывшая на место бригада скорой медицинской помощи обратилась к сотруднику за содействием. Медики пояснили, что пострадавший находится в тяжёлом состоянии, и попросили помочь при его транспортировке, а затем сопроводить пациента в медицинское учреждение.  

Не раздумывая, Дмитрий оставил свой автомобиль и вместе с бригадой скорой помощи отправился в больницу, оказывая необходимую помощь в пути.

За проявленную гражданскую ответственность, неравнодушие и оказанную помощь Дмитрию Ворожбиту вручена Благодарность Думы городского округа Самары.

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