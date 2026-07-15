Сергей Булатов о "Крыльях Советов": Мы понимаем – нам есть, что поправлять

Комментарий главного тренера нашей команды Сергея Булатова после матча с "Рубином".

– Кроме результата много положительного. Мы 55 минут выглядели хорошо. И я считаю, что даже в каких-то моментах превосходили соперника. Потом, к сожалению, из-за нагрузок, из-за этапа подготовки мы 5-7 минут потеряли концентрацию и пропустили 2 гола. Порадовали наши молодые ребята, которые свою часть матча сыграли 0:0. В целом, по игре намного больше положительного, чем отрицательного.

Как и после матча со "Спартаком" тренерский штаб получил много ценной информации. Мы понимаем – нам есть что поправлять. У нас есть 2 недели, мы планомерно готовимся к сезону. Да, на сборах хотелось бы побеждать, но по большому счету результат сейчас неважен.

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