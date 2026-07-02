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Сергей Булатов: "Готовимся к сезону, знаем, когда стартуем, надо подойти в оптимальной форме"

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Сергей Булатов: "Готовимся к сезону, знаем, когда стартуем, надо подойти в оптимальной форме"

Главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов высказался о первых товарищеских матчах команды этим летом в Самаре, пишет Самара-МК.

Напомним, «зелено-бело-синие» встречались с нижнекамским «Нефтехимиком» 28 июня и саратовским «Соколом» 1 июля. С гостями из Татарстана сыграли вничью — 1:1, соседям вчера уступили 2:3.

Наставник самарцев подчеркнул, что поражения, ничейные или в целом неудовлетворительные результаты всегда заставляют развиваться. Еще один плюс — теперь понимают, «с кем можно двигаться дальше».

Добавил, что со следующих встреч — ближайшая пройдет 4 июля в Москве против «Спартака» — планируют давать побольше игрового времени футболистам, а не выводить по два состава.

«Мы в такой стадии готовности, что больше тайма выдержать не можем. Готовимся к сезону, знаем, когда стартуем, надо подойти в оптимальной форме. Сейчас сильно на результаты даже внимания не обращаем. Но, конечно, хотелось бы выигрывать», — уточнил Булатов.

Также заявил, что уже скопилось множество тактических вопросов. При этом надеется, что команда предстанет «немного в другом лице». Пока же ждут всех новичков, без них, очевидно, перестройка невозможна.

Отдельно главный тренер «Крыльев» высказался о молодых футболистах на сборах:

«Дебютировали Маликов и Ашкалов, игроки дубля у нас на прицеле. Мы на них надеемся. Хотелось бы, чтобы они смогли составить конкуренцию тем, кто есть в команде».

Теги: Крылья Советов Прямая речь/Интервью Футбол

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