Главный тренер «Крыльев Советов» заявил, что клубу нужен забивной форвард

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев прокомментировал спортивному обозревателю «СГ» Сергею Волкову итоги выступления команды в первой половине чемпионата премьер-лиги:

— Мы собирали команду в межсезонье практически заново. По разным причинам ее покинули 12 игроков. Было мало времени на подготовку к сезону, но трудности нас только сплотили, и стартовали мы неплохо. Однако я понимал, что без функциональной подготовки и наигранных связей дальше нам будет непросто. Так оно и произошло. Когда у игроков начались травмы, мы постоянно латали дыры в составе, а не строили комбинационную игру. Мы не сломались, но вынуждены были действовать именно так.

Последние полтора месяца для команды получились невзрачными. Были серьезные трудности, и этому есть веские объяснения. Мы предполагали, что после эмоционального старта наступит спад. Череда травм преследовала нас, а глубины состава по ряду причин не было, поэтому и забуксовали на финише первой половины сезона. Концовка получилась, мягко говоря, смазанной. Надеемся, что к весне все-таки обретем оптимальный состав. Нам нужен забивной форвард, а лучше два. Над этим будем работать в межсезонье. И, конечно, усиливаться, чтобы весной вновь стать боеспособным коллективом. Рубка будет отчаянной.

— У вас есть уверенность, что весна не принесет разочарований?

— Убежден в этом. Я иду своим путем. Да, есть определенные трудности, но мне к ним не привыкать. Сдаваться не собираюсь. Передышка позволит нам плодотворно поработать над ошибками.

— Кто покинет команду в межсезонье?

— Пока никто. Мы постараемся поставить в строй травмированных и добавить глубину состава за счет новичков. Усиливаться будем на ключевых позициях. Летом все было хаотично, но сейчас мы выстраиваем систему. Это четвертый клуб в моей тренерской карьере. Откровенно говоря, думал, что будет полегче, но мои предположения оказались наивными. Планировал ставить атакующий футбол, однако обстоятельства вынудили действовать иначе.

— Так ли важны для «Крыльев Советов» игры в Кубке?

— Вне всякого сомнения. Мы должны уважать искушенного самарского болельщика. Это большая честь — работать в клубе с богатейшими традициями.