Главные новости:
В Самарской области из-за метели закрыли движение на участке трассы М-5
«Дубрава» - победитель «Золотой шайбы» среди команд сельских юношей старшей возрастной группы
Самарские рапиристы завоевали Кубок России!
Google хочет забрать свои старые серверы у российских провайдеров
Главный тренер «Крыльев Советов» заявил, что клубу нужен забивной форвард
Средние предлагаемые зарплаты в мебельном бизнесе выросли на 19%
На железных дорогах России за девять месяцев выявлено более 5 тыс. нарушений
В Самарской области в ДТП погибли водитель и пассажир иномарки
Главный тренер «Крыльев Советов» заявил, что клубу нужен забивной форвард

Главный тренер «Крыльев Советов» заявил, что клубу нужен забивной форвард

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев прокомментировал спортивному обозревателю «СГ» Сергею Волкову итоги выступления команды в первой половине чемпионата премьер-лиги:

— Мы собирали команду в межсезонье практически заново. По разным причинам ее покинули 12 игроков. Было мало времени на подготовку к сезону, но трудности нас только сплотили, и стартовали мы неплохо. Однако я понимал, что без функциональной подготовки и наигранных связей дальше нам будет непросто. Так оно и произошло. Когда у игроков начались травмы, мы постоянно латали дыры в составе, а не строили комбинационную игру. Мы не сломались, но вынуждены были действовать именно так.

Последние полтора месяца для команды получились невзрачными. Были серьезные трудности, и этому есть веские объяснения. Мы предполагали, что после эмоционального старта наступит спад. Череда травм преследовала нас, а глубины состава по ряду причин не было, поэтому и забуксовали на финише первой половины сезона. Концовка получилась, мягко говоря, смазанной. Надеемся, что к весне все-таки обретем оптимальный состав. Нам нужен забивной форвард, а лучше два. Над этим будем работать в межсезонье. И, конечно, усиливаться, чтобы весной вновь стать боеспособным коллективом. Рубка будет отчаянной.

— У вас есть уверенность, что весна не принесет разочарований?

— Убежден в этом. Я иду своим путем. Да, есть определенные трудности, но мне к ним не привыкать. Сдаваться не собираюсь. Передышка позволит нам плодотворно поработать над ошибками.

— Кто покинет команду в межсезонье?

— Пока никто. Мы постараемся поставить в строй травмированных и добавить глубину состава за счет новичков. Усиливаться будем на ключевых позициях. Летом все было хаотично, но сейчас мы выстраиваем систему. Это четвертый клуб в моей тренерской карьере. Откровенно говоря, думал, что будет полегче, но мои предположения оказались наивными. Планировал ставить атакующий футбол, однако обстоятельства вынудили действовать иначе.

— Так ли важны для «Крыльев Советов» игры в Кубке?

— Вне всякого сомнения. Мы должны уважать искушенного самарского болельщика. Это большая честь — работать в клубе с богатейшими традициями.

