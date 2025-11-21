Я нашел ошибку
В общекомандном зачете Самарская область заняла 8-е место.
Спортсмены Самарской области - призеры первенства России по паралимпийскому плаванию
Психологи отметили, что этот день направлен на повышение правовой грамотности.
Психологи уголовно-исполнительной инспекции провели тематические мероприятия к Дню Всемирной правовой помощи детям
Для воспитанников Самарского хореографического училища провели интерактивный квиз «Правовой штурм».
В Самарской области прошел День правовой помощи детям 
Который проведут специалисты центра беспилотных систем Самарского университета.
В СОУНБ пройдёт мастер-класс «Школа дронов»
Делегация минтранса СО приняла участие в XIX Международном форуме «Транспорт России» в Москве.
Самарская область перенимает опыт Москвы для развития транспортной системы
С вступлением новых компаний общее число участников федерального проекта в Самарской области достигло 213.
Два предприятия региона присоединились к федеральному проекту «Производительность труда»
Три человека пострадали в ДТП в селе Подстепки
Три человека пострадали в ДТП в селе Подстепки
В Самаре школу закрыли на карантин из-за вспышки пневмонии
В Самаре школу закрыли на карантин из-за вспышки пневмонии
Вячеслав Федорищев: Адиев настроен выправить ситуацию в «Крыльях»

21 ноября 2025 13:55
140
Вячеслав Федорищев: Адиев настроен выправить ситуацию в «Крыльях»

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев оценил нынешнее состояние «КС» и рассказал о работе их наставника Магомеда Адиева.

После 15 туров «зелено-бело-синие» занимают 13-е место с 14-ю очками. Это зона стыковых матчей. В воскресенье волжане примут «Ростов» (6+).

«Общаемся с главным тренером постоянно. Вижу, как он переживает, что не всё получается у команды. Однако настроен максимально, чтобы ситуацию выправить. Знаю, как сильно игроки вовлечены сейчас в то, чтобы добиваться результата. Надеюсь, победы придут», — объяснил губернатор 63-го региона.

Уточнил: цель самарцев сейчас — организовать «хорошую команду, которая радовала бы своей игрой и результатами болельщиков». Добавил, что сам внимательно следит за выступлением «КС».

В разговоре с ТАСС подчеркнул: сейчас клуб проходит через «непростой период».

Напомним, последний раз «Крылышки» побеждали в РПЛ 14 сентября дома «Сочи» со счетом 2:0, пишет Самара-МК.

«При построении новой команды — а мы, по сути, ее перестроили — должен пройти достаточный период, чтобы оценить по-настоящему, сложилась команда или нет. Это мы поймем в конце сезона», — резюмировал Федорищев.

Магомед Адиев: "Очень жаль, что пропустили и свои моменты не реализовали"
26 октября 2025, 13:31
Магомед Адиев: "Очень жаль, что пропустили и свои моменты не реализовали"
После поражения от ЦСКА (1:0) главный тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев проанализировал исход встречи. Спорт
978
Игорь Осинькин о матче против «Крыльев»: «Судьба подбрасывает интересные совпадения»
15 сентября 2025, 12:26
Игорь Осинькин о матче против «Крыльев»: «Судьба подбрасывает интересные совпадения»
Новый главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин рассказал о своих чувствах перед матчем со своей бывшей командой. Футбол в Самаре
1148
Никита Чернов: в «Крыльях Советов» получаю игровое время, тренер со мной разговаривает
01 сентября 2025, 11:57
Никита Чернов: в «Крыльях Советов» получаю игровое время, тренер со мной разговаривает
Защитник «Крыльев Советов» поделился впечатлениями от переезда в Самару. Спорт
1231
Вячеслав Федорищев поздравил налоговиков Самарской области
21 ноября 2025  11:22
Вячеслав Федорищев поздравил налоговиков Самарской области
167
Молодежный карьерный форум
21 ноября 2025  11:15
Молодежный карьерный форум "Волжский импульс" пройдет в Самаре 24 ноября
175
В ходе которого был рассмотрен вопрос о реализации Самарской областью федерального проекта «Производительность труда».
20 ноября 2025  21:30
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание областного правительства
595
Особое внимание на встрече было уделено выполнению казачеством важнейших государственных задач, в первую очередь – содействию армии и выполнению боевых задач в зоне специальной военной операции.
20 ноября 2025  17:43
Губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с атаманом Всероссийского казачьего общества Виталием Кузнецовым
1241
Движение транспорта в историческом центре Самары ограничат на время Крестного хода
20 ноября 2025  13:23
Движение транспорта в историческом центре Самары ограничат на время Крестного хода
617
