Вячеслав Федорищев: Адиев настроен выправить ситуацию в «Крыльях»

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев оценил нынешнее состояние «КС» и рассказал о работе их наставника Магомеда Адиева.

После 15 туров «зелено-бело-синие» занимают 13-е место с 14-ю очками. Это зона стыковых матчей. В воскресенье волжане примут «Ростов» (6+).

«Общаемся с главным тренером постоянно. Вижу, как он переживает, что не всё получается у команды. Однако настроен максимально, чтобы ситуацию выправить. Знаю, как сильно игроки вовлечены сейчас в то, чтобы добиваться результата. Надеюсь, победы придут», — объяснил губернатор 63-го региона.

Уточнил: цель самарцев сейчас — организовать «хорошую команду, которая радовала бы своей игрой и результатами болельщиков». Добавил, что сам внимательно следит за выступлением «КС».

В разговоре с ТАСС подчеркнул: сейчас клуб проходит через «непростой период».

Напомним, последний раз «Крылышки» побеждали в РПЛ 14 сентября дома «Сочи» со счетом 2:0, пишет Самара-МК.

«При построении новой команды — а мы, по сути, ее перестроили — должен пройти достаточный период, чтобы оценить по-настоящему, сложилась команда или нет. Это мы поймем в конце сезона», — резюмировал Федорищев.