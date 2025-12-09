Наставник «Крыльев Советов» Адиев объяснил, почему команда проигрывает в РПЛ

Я нашел ошибку
Главные новости:
Данная экспозиция является продолжением экспозиции, размещенной на стендах пешеходной части улицы Ленинградской с портретами 35 самарских героев.
Экспозицию с портретами Героев России и участников СВО открыли в Самаре около Дворца спорта им. Владимира Высоцкого
Каждый ребенок в возрасте до 10 лет, который отправится в путешествие 31 декабря, получит вкусный сюрприз.
Куйбышевская железная дорога начинает дарить пассажирам праздничное настроение
Ветераны СВО приняли участие в сдаче крови как на станции переливания крови, так и в рамках выездной донорской акции.
Ветераны СВО, представители региональной программы «Школа героев» принимают участие в донорских акциях
От всей души желаю нашим Героям и всем жителям Самарской области здоровья, счастья, благополучия!
Вячеслав Федорищева поздравил жителей губернии с Днем Героев Отечества 
Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича продолжает череду гас
САТОБ откроет XV Минский международный Рождественский оперный форум 
Как рассказал главный врач Похвистневской больницы Николай Микаскин, ремонт проводится поэтапно.
В Похвистнево идет капремонт хирургического корпуса ЦРБ
В Череповце завершились вторые по значимости всероссийские соревнования по дзюдо - Кубок России. За награды и призовой фонд боролись 333 спортсмена из 50 регионов.
Вита Майданик и Стефания Власова из Самарской области - победительницы Кубка России по дзюдо
Во время прямой линии прозвучал вопрос от жителей Кинеля об увеличении числа контейнеров для сбора ТКО.
В Кинеле наводят порядок после обращений жителей на прямую линию губернатора
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.27
1.18
EUR 89.71
1.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Московский историк архитектуры расскажет в Самаре о возрождении руин
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка о культуре еды и человеческого общения
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Наставник «Крыльев Советов» Адиев объяснил, почему команда проигрывает в РПЛ

242
Наставник «Крыльев Советов» Адиев объяснил, почему команда проигрывает в РПЛ

Главный тренер Магомед Адиев поделился впечатлениями от последней игры волжан в 2025-м и оценил результаты клуба в Премьер-лиге.

«Крылья Советов» закончили год поражением от «Балтики» в Калининграде со счетом 0:2. У хозяев дубль оформил нападающий Брайан Хиль. После 18 туров «зелено-бело-синие» идут на 12-м месте с 17-ю очками, пишет Самара-МК.

«Начало матча неплохим было, и подходы организовывал, и игра получалась. Но потом — очень глупый пенальти с нашей стороны и две вынужденные замены структурных футболистов (Сергей Бабкин, Иван Олейников). Это все перечеркнуло. Во второй половине первого тайма перешли на вариант с Сергеем Божиным в центре поля», — объяснил Адиев.

Также заявил, что из-за таких перестановок самарцы потеряли «атакующий изыск», но уплотнили игру, пытались ловить соперника на контратаках. К слову, после перерыва «КС» не нанесли ни одного удара по воротам балтийцев.

Отдельно Магомед Адиев высказался о последних результатах клуба. Считает, что команде давно нужна была передышка.

«Последний месяц-полтора играем с таким количеством основных игроков с травмами… Можно сказать, задыхаемся. Вошли в сезон и не доукомплектовали, не продублировали некоторые позиции. Без того же нападающего. Мне кажется, мы единственная команда, которая больше половины чемпионата играет без центрфорварда», — сказал главный тренер самарского клуба.

Подчеркнул: есть 19-летний Владимир Игнатенко, но его, по словам Адиева, хватает на 20-25 минут. Всего в «КС» сейчас семь-восемь основных футболистов, добавил наставник волжан.

Еще одна проблема — недофинансирование.

«Не думали об этом, не наши проблемы. Понятно, в этом году очень сильно сказалось на составе. Если в начале чемпионата, пока у нас все живы и здоровы были, все получалось, то потом пошли травмы. Это очень сильно ударило. Понятно, что без этого долга мы бы более качественно и количественно заменили игроков с повреждениями», — уточнил Адиев.

Теги: Крылья Советов Прямая речь/Интервью Футбол

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Вячеслав Федорищев: Адиев настроен выправить ситуацию в «Крыльях»
21 ноября 2025, 13:55
Вячеслав Федорищев: Адиев настроен выправить ситуацию в «Крыльях»
Глава Самарской области Вячеслав Федорищев оценил нынешнее состояние «КС» и рассказал о работе их наставника Магомеда Адиева. Футбол в Самаре
936
Магомед Адиев: "Очень жаль, что пропустили и свои моменты не реализовали"
26 октября 2025, 13:31
Магомед Адиев: "Очень жаль, что пропустили и свои моменты не реализовали"
После поражения от ЦСКА (1:0) главный тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев проанализировал исход встречи. Спорт
1074
Игорь Осинькин о матче против «Крыльев»: «Судьба подбрасывает интересные совпадения»
15 сентября 2025, 12:26
Игорь Осинькин о матче против «Крыльев»: «Судьба подбрасывает интересные совпадения»
Новый главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин рассказал о своих чувствах перед матчем со своей бывшей командой. Футбол в Самаре
1196
В центре внимания
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
9 декабря 2025  13:58
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
177
В декабре жители Самары получили две квитанции за воду: объясняем почему
9 декабря 2025  13:54
В декабре жители Самары получили две квитанции за воду: объясняем почему
206
Только 11% самарцев планируют продлевать новогодние каникулы отпусками и отгулами
9 декабря 2025  10:25
Только 11% самарцев планируют продлевать новогодние каникулы отпусками и отгулами
177
По окончании заседания глава региона Вячеслав Федорищев отметил, что в Самарской области действует 12 национальных проектов. На их реализацию в 2025 году предусмотрено 29,8 млрд рублей.
8 декабря 2025  22:35
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и нацпроектам
534
Самарцы выбрали наименование для новой автобусной остановки, расположенной в микрорайоне Крутые Ключи
8 декабря 2025  13:32
Самарцы выбрали наименование для новой автобусной остановки, расположенной в микрорайоне Крутые Ключи
423
Весь список