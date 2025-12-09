Наставник «Крыльев Советов» Адиев объяснил, почему команда проигрывает в РПЛ

Главный тренер Магомед Адиев поделился впечатлениями от последней игры волжан в 2025-м и оценил результаты клуба в Премьер-лиге.

«Крылья Советов» закончили год поражением от «Балтики» в Калининграде со счетом 0:2. У хозяев дубль оформил нападающий Брайан Хиль. После 18 туров «зелено-бело-синие» идут на 12-м месте с 17-ю очками, пишет Самара-МК.

«Начало матча неплохим было, и подходы организовывал, и игра получалась. Но потом — очень глупый пенальти с нашей стороны и две вынужденные замены структурных футболистов (Сергей Бабкин, Иван Олейников). Это все перечеркнуло. Во второй половине первого тайма перешли на вариант с Сергеем Божиным в центре поля», — объяснил Адиев.

Также заявил, что из-за таких перестановок самарцы потеряли «атакующий изыск», но уплотнили игру, пытались ловить соперника на контратаках. К слову, после перерыва «КС» не нанесли ни одного удара по воротам балтийцев.

Отдельно Магомед Адиев высказался о последних результатах клуба. Считает, что команде давно нужна была передышка.

«Последний месяц-полтора играем с таким количеством основных игроков с травмами… Можно сказать, задыхаемся. Вошли в сезон и не доукомплектовали, не продублировали некоторые позиции. Без того же нападающего. Мне кажется, мы единственная команда, которая больше половины чемпионата играет без центрфорварда», — сказал главный тренер самарского клуба.

Подчеркнул: есть 19-летний Владимир Игнатенко, но его, по словам Адиева, хватает на 20-25 минут. Всего в «КС» сейчас семь-восемь основных футболистов, добавил наставник волжан.

Еще одна проблема — недофинансирование.

«Не думали об этом, не наши проблемы. Понятно, в этом году очень сильно сказалось на составе. Если в начале чемпионата, пока у нас все живы и здоровы были, все получалось, то потом пошли травмы. Это очень сильно ударило. Понятно, что без этого долга мы бы более качественно и количественно заменили игроков с повреждениями», — уточнил Адиев.