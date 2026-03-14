Более 2 тысяч водопропускных труб открыли дорожникирегиона  в преддверии паводка 

Дорожные службы Самарской области ведут активную подготовку к пропуску талых вод на региональных автомобильных дорогах. В зоне особого внимания специалистов – почти 7 тысяч км трасс и 477 искусственных сооружений.



Для координации работ создана комиссия на базе АО «АСАДО». Круглосуточно ведется мониторинг участков, подверженных риску подтопления.



«Ситуация на всех потенциально опасных участках – на контроле. Налажено оперативное взаимодействие с экстренными службами, за каждым участком закреплены ответственные. Наша задача – минимизировать риски для автомобилистов и сохранить дорожную инфраструктуру в период активного снеготаяния», – подчеркнул министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов.



По состоянию на сегодняшний день открыто уже 2033 водопропускные трубы. На дорогах Самары дополнительно очищают дождеприемные решетки.



Особое внимание – пяти низководным мостам в Большеглушицком, Красноярском и Пестравском районах. При подъеме воды на них демонтируют перильные ограждения, чтобы избежать повреждений.



Для оперативного реагирования сформирован резерв из 947 единиц техники – КДМ, автогрейдеры, погрузчики, тракторы, самосвалы, илососы, — а также запас песка и щебня. Организовано взаимодействие с ГИБДД на случай ограничения движения.



На Обводном шоссе в Тольятти, где традиционно скапливается вода, ведется ремонт системы водоотвода. До завершения строительства насосной станции откачку обеспечит подрядчик, сообщает пресс-служба минтранса СО.

