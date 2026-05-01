Я нашел ошибку
Главные новости:
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.8
-0.08
EUR 88.64
0.86
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

МЧС СО: майские выходные - правила для отдыхающих

249
Длинные майские выходные – отличное время для отдыха от городской суеты. Многие самарцы отправляются за город, но важно помнить о безопасности даже на природе.

Особый противопожарный режим в Самарской области:

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает: в период действия особого противопожарного режима запрещено:

разводить костры;
сжигать мусор и траву;
проводить другие пожароопасные работы.

Также запрещено использовать мангалы и аналогичные сооружения для приготовления пищи на углях:

в лесах и на прилегающих территориях;
на участках, граничащих с землями сельхозназначения.

Нарушение противопожарного режима влечет за собой штрафы.

Безопасность у воды:

Вода в водоемах еще холодная. Купание опасно из-за риска судорог и спазмов сосудов.

Внимание к детям:

Никогда не оставляйте детей без присмотра. Объясните им правила безопасного поведения и возможные опасности.

Планируете поход в лес?

Сообщите родным о своем маршруте.
Возьмите заряженный телефон.
Изучите информацию об опасных растениях, животных и насекомых региона.

При чрезвычайных ситуациях звоните: 101 или 112.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МЧС СО

Теги: МЧС Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
