Длинные майские выходные – отличное время для отдыха от городской суеты. Многие самарцы отправляются за город, но важно помнить о безопасности даже на природе.
Особый противопожарный режим в Самарской области:
Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает: в период действия особого противопожарного режима запрещено:
разводить костры;
сжигать мусор и траву;
проводить другие пожароопасные работы.
Также запрещено использовать мангалы и аналогичные сооружения для приготовления пищи на углях:
в лесах и на прилегающих территориях;
на участках, граничащих с землями сельхозназначения.
Нарушение противопожарного режима влечет за собой штрафы.
Безопасность у воды:
Вода в водоемах еще холодная. Купание опасно из-за риска судорог и спазмов сосудов.
Внимание к детям:
Никогда не оставляйте детей без присмотра. Объясните им правила безопасного поведения и возможные опасности.
Планируете поход в лес?
Сообщите родным о своем маршруте.
Возьмите заряженный телефон.
Изучите информацию об опасных растениях, животных и насекомых региона.
При чрезвычайных ситуациях звоните: 101 или 112.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО