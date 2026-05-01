Длинные майские выходные – отличное время для отдыха от городской суеты. Многие самарцы отправляются за город, но важно помнить о безопасности даже на природе.



Особый противопожарный режим в Самарской области:



Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает: в период действия особого противопожарного режима запрещено:



разводить костры;

сжигать мусор и траву;

проводить другие пожароопасные работы.



Также запрещено использовать мангалы и аналогичные сооружения для приготовления пищи на углях:



в лесах и на прилегающих территориях;

на участках, граничащих с землями сельхозназначения.



Нарушение противопожарного режима влечет за собой штрафы.



Безопасность у воды:



Вода в водоемах еще холодная. Купание опасно из-за риска судорог и спазмов сосудов.



Внимание к детям:



Никогда не оставляйте детей без присмотра. Объясните им правила безопасного поведения и возможные опасности.



Планируете поход в лес?



Сообщите родным о своем маршруте.

Возьмите заряженный телефон.

Изучите информацию об опасных растениях, животных и насекомых региона.



При чрезвычайных ситуациях звоните: 101 или 112.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО