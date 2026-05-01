1 мая на Аллее Трудовой Славы в Самаре состоялась торжественная церемония у стелы «Город трудовой доблести». В митинге приняли участие председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников, Главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов, глава города Самары Иван Носков, депутаты городской Думы, представители территориальных ведомств, почетные граждане, ветераны и участники СВО, члены профсоюзов и общественных организаций, ветераны промышленных предприятий, работавших в Самаре в годы Великой Отечественной войны, их нынешние руководители и сотрудники.



В начале торжественной церемонии прозвучал Гимн Российской Федерации в исполнении Самарского концертного духового оркестра.



«Уважение к человеку труда – это часть нашего менталитета, национальная черта каждого россиянина. И сегодня уважение к труду и к трудовому единству сохраняется, как и уверенность в том, что сообща можно многого добиться, - сказал глава города Самары Иван Носков. - Жители Самары – Города трудовой доблести – проявили трудовой героизм в годы Великой Отечественной войны, и каждое следующее поколение подтверждало право нашего города на это почетное звание. Сегодня я в первую очередь хочу поздравить ветеранов и нашу молодежь. Первым – сказать спасибо за труд и за бесценный опыт. А молодежи пожелать успехов в профессии и интересных инициатив. С праздником Весны и Труда – Первомаем!»



Во время войны на промышленных предприятиях Куйбышева были изготовлены более 36 тысяч боевых самолетов, 70 тысяч минометов, 44 миллиона подшипников, детали для легендарных «катюш», корпусы мин. В память о подвиге тружеников тыла участники митинга сегодня возложили цветы к стеле «Город трудовой доблести».



Почетное звание «Город трудовой доблести» Самаре было присвоено указом Президента России Владимира Путина от 02.07.2020 №444. Символом вклада жителей в достижение Великой Победы стала 26-метровая стела, установленная на Аллее Трудовой Славы.

Фото: пресс-служба администрации Самары