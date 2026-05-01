Я нашел ошибку
Главные новости:
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.8
-0.08
EUR 88.64
0.86
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
30 елей и 60 каштанов высадили в самарском парке Победы накануне 9 Мая
Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в «ЗИМ Галерее»
В Самарском зоопарке тематический день будет посвящен хамелеону
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

На Аллее Трудовой Славы в Самаре состоялась торжественная церемония

267
1 мая на Аллее Трудовой Славы в Самаре состоялась торжественная церемония у стелы «Город трудовой доблести».

1 мая на Аллее Трудовой Славы в Самаре состоялась торжественная церемония у стелы «Город трудовой доблести». В митинге приняли участие председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников, Главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов, глава города Самары Иван Носков, депутаты городской Думы, представители территориальных ведомств, почетные граждане, ветераны и участники СВО, члены профсоюзов и общественных организаций, ветераны промышленных предприятий, работавших в Самаре в годы Великой Отечественной войны, их нынешние руководители и сотрудники.

В начале торжественной церемонии прозвучал Гимн Российской Федерации в исполнении Самарского концертного духового оркестра.

«Уважение к человеку труда – это часть нашего менталитета, национальная черта каждого россиянина. И сегодня уважение к труду и к трудовому единству сохраняется, как и уверенность в том, что сообща можно многого добиться, - сказал глава города Самары Иван Носков. - Жители Самары – Города трудовой доблести – проявили трудовой героизм в годы Великой Отечественной войны, и каждое следующее поколение подтверждало право нашего города на это почетное звание. Сегодня я в первую очередь хочу поздравить ветеранов и нашу молодежь. Первым – сказать спасибо за труд и за бесценный опыт. А молодежи пожелать успехов в профессии и интересных инициатив. С праздником Весны и Труда – Первомаем!»

Во время войны на промышленных предприятиях Куйбышева были изготовлены более 36 тысяч боевых самолетов, 70 тысяч минометов, 44 миллиона подшипников, детали для легендарных «катюш», корпусы мин. В память о подвиге тружеников тыла участники митинга сегодня возложили цветы к стеле «Город трудовой доблести».

Почетное звание «Город трудовой доблести» Самаре было присвоено указом Президента России Владимира Путина от 02.07.2020 №444. Символом вклада жителей в достижение Великой Победы стала 26-метровая стела, установленная на Аллее Трудовой Славы.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В 28 туре Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене", собравшей 20519 болельщиков, принимали московский "Спартак".
01 мая 2026, 20:07
"Крылья Советов" обыграли московский "Спартак" – 2:1
В 28 туре Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене", собравшей 20519 болельщиков, принимали московский "Спартак".  Спорт
133
Сегодня, 1 мая, в Самаре запустили в работу все фонтаны, они будут работать ежедневно, кроме санитарных дней — традиционно по понедельникам.
01 мая 2026, 18:07
В Самаре запустили в работу все фонтаны
Сегодня, 1 мая, в Самаре запустили в работу все фонтаны, они будут работать ежедневно, кроме санитарных дней — традиционно по понедельникам. Благоустройство
233
Длинные майские выходные – многие самарцы отправляются отдохнуть за город, но важно помнить о безопасности даже на природе.
01 мая 2026, 17:44
МЧС СО: майские выходные - правила для отдыхающих
Длинные майские выходные – многие самарцы отправляются отдохнуть за город, но важно помнить о безопасности даже на природе. Общество
239
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Праздником Весны и Труда
1 мая 2026  10:33
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Праздником Весны и Труда
393
Банки Самары перейдут на особый режим в майские праздники
30 апреля 2026  14:02
Банки Самары перейдут на особый режим в майские праздники
899
Вячеслав Федорищев передал пожарно-спасательным отрядам Самарской области 20 специализированных автомобилей
30 апреля 2026  11:46
Вячеслав Федорищев передал пожарно-спасательным отрядам Самарской области 20 специализированных автомобилей
1032
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов пожарной охраны
30 апреля 2026  09:48
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов пожарной охраны
676
В среду, 29 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Промышленность» с участием Министра промышленности и торговли Российской Федерации Антона Алиханова, председателя Комитета Государственн
29 апреля 2026  19:35
Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета по промышленности
828
Весь список