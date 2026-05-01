Дополнительный транспорт в дни футбольных матчей 1 и 3 мая в Самаре

1 и 3 мая в областной столице на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоятся матчи в рамках 28 тура МИР Российской Премьер-лиги сезона 2025-2026 гг. Сегодня на самарском поле встретятся футбольные команды «Крылья Советов» и «Спартак», а в воскресенье сыграют клубы «Акрон» и «Краснодар». Оба матча начнутся в 18:00.



Для удобства болельщиков в периоды с 16:00 до 18:00 и с 20:00 до 21:00 на территорию стадиона будут заезжать автобусы маршрутов № 1 и № 67. Также в указанные дни с 16:00 до 20:30 перевозчик «Самара Авто Газ» обеспечит усиленную работу всех автобусных маршрутов, проходящих в районе стадиона. Трамвайно-троллейбусное управление Самары организует повышенный контроль за движением трамваев №№ 11, 12, 22, 24 и 25.



Для развоза болельщиков перевозчики подадут дополнительные трамваи и автобусы, включая низкопольные, для удобства маломобильных граждан. Общественный транспорт будет отправляться с незначительным интервалом, по мере наполнения салонов. С 20:00 дополнительный подвижной состав будет ожидать пассажиров на следующих остановках и площадках:

- на остановке «Самара Арена» – дополнительные трамваи №№ 11, 12, 22;

- на дублере Московского шоссе (у пересечения с улицей Алма-Атинской, на площадке рядом с «Мерседес-центром») – восемь дополнительных автобусов, которые поедут по маршрутам №№ 1, 34, 41 и 67 по направлению «в город»;

- на остановке «Улица Дальняя» – два дополнительных автобуса № 1 и № 67, которые проследуют в сторону поселка Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи.

