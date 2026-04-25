"Крылья Советов" обыграли "Локомотив" – 2:0

В 27 туре Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали московский "Локомотив".

Счет матче открыли самарцы на 31 минуте встречи. С первым ударом Ивана Олейникова после передачи Николая Рассказова голкипер справился, но сам же Иван вторым ударом отправил мяч в ворота – 1:0.

На 53 минуте матча Амар Рахманович после дальнего удара Михайло Баньяца переправил мяч ворота железнодорожников – 2:0.

На 90 минуте встречи после передачи Ильзата Ахметова, Антон Митрюшкин сбил Артема Шуманского и был назначен пенальти, который не смог реализовать Кирилл Печенин.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают московский "Спартак". Игра 28-го тура Мир РПЛ в пятницу, 1 мая, в 18:00, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: пресс-служба ПФК "КС"