В Самарской области ночью была воздушная атака на Новокуйбышевск

В Самарской области режим беспилотной опасности 10 июня был введён в 3:14, в 3:35 объявлен план «Ковёр», было закрыто воздушное пространство. В 5:20 губернатор Вячеслав Федорищев сообщил о том, что атакован Новокуйбышевск, а в 5:51 был введён в действие режим «Ракетная опасность», пишет Самара-АиФ.

Было объявлено о приостановке работы общественного транспорта. Ограничения действовали до 7:42, когда объявили отбой ракетной опасности.

В столице Чувашии Чебоксарах уточняют количество пострадавших и масштаб повреждений. Нападению также подвергся Новокуйбышевск в Самарской области.

Столица Чувашии утром в среду, 10 июня, пострадала от ракетной атаки. По словам главы республики Олега Николаева, в результате налёта есть разрушения и пострадавшие.

«На данный момент уточняется количество пострадавших, а также число поврежденных объектов инфраструктуры. Все экстренные службы уже работают на местах. Принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности жителей и поддержания правопорядка», — написал Николаев в мессенджере.

Помимо Чувашии и Самарской области, ракетную опасность объявляли в Пермском крае, Удмуртии, Ульяновской и Оренбургской областях.