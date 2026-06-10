Сызранский колледж искусств и культуры им.О.Н.Носцовой стал обладателем нового современного оборудования в рамках нацпроекта «Семья».

Музыкальные инструменты открывают новые перспективы и возможности для студентов и преподавателей: рояль акустический "Соната", пианино акустическое "Беларусь", баян «Юпитер», аккордеон акустический «Юпитер».

Новое звукоусилительное оборудование позволит улучшить работу со звуком - это вибрафон Majestic, акустическая система Intrend, усилитель Intrend , система звукоусиления Yamaha STAGEPAS, аналоговый микшерный пульт с процессором эффектов Yamaha MGP16X E.

Обновился фонд наглядно-методических пособий, которые смогут использовать преподаватели для визуализации учебной информации. Это значительно поможет улучшить учебный процесс, откроет возможности для освоения теоретических дисциплин и овладения мастерством инструментального исполнительства и вокального искусства, будет способствовать формированию у студентов профессиональных компетенций и творческой самореализации.

"Мы очень рады обновлению нашей инструментальной базы.

Новые инструменты - это большие возможности для преподавателей и студентов. Теперь гораздо проще работать над музыкальной выразительностью, исполнительской техникой, передачей стиля и образа музыкальных произведений.

Благодарим Министерство культуры Самарской области за поддержку Сызранского колледжа искусств и культуры им О.Н.Носцовой", - комментирует это знаменательное для колледжа событие преподаватель отделения "Вокальное искусство" Фирсова Г. А.