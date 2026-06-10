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Дешевому отдыху в Таиланде предрекли конец

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Дешевому отдыху в Таиланде предрекли конец

В Таиланде будут повышать цены в туристической сфере с целью уменьшения числа гостей. Об этом сообщили журналисты. 

«Таиланд надеется на то, что повышение цен приведет к уменьшению числа гостей при росте дохода», — пишет «Общественная служба новостей». По словам авторов, из-за подорожания направления спрос среди россиян значительно упадет. 

Директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталья Осипова в беседе с агентством отметила, что у российских туристов есть несколько недорогостоящих альтернатив тайскому отдыху. Среди них Китай, Вьетнам, Египет и Мальдивы. 

По данным опроса SuperJob, свыше 60% россиян собираются отправиться в путешествия во время летнего отпуска. Согласно исследованию, 25% планируют поездку внутри страны, а 7% — отправиться за рубеж, пишет 360.ru

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