Дешевому отдыху в Таиланде предрекли конец

В Таиланде будут повышать цены в туристической сфере с целью уменьшения числа гостей. Об этом сообщили журналисты.

«Таиланд надеется на то, что повышение цен приведет к уменьшению числа гостей при росте дохода», — пишет «Общественная служба новостей». По словам авторов, из-за подорожания направления спрос среди россиян значительно упадет.

Директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталья Осипова в беседе с агентством отметила, что у российских туристов есть несколько недорогостоящих альтернатив тайскому отдыху. Среди них Китай, Вьетнам, Египет и Мальдивы.

По данным опроса SuperJob, свыше 60% россиян собираются отправиться в путешествия во время летнего отпуска. Согласно исследованию, 25% планируют поездку внутри страны, а 7% — отправиться за рубеж, пишет 360.ru.