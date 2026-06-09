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Жителей Самарской области приглашают стать частью мирового движения уличной культуры «КАРДО»

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Жителей Самарской области приглашают стать частью мирового движения уличной культуры «КАРДО»

Атлеты, танцоры, музыканты, художники и организаторы событий из Самарской области смогут принять участие в новом сезоне Международного конкурса «КАРДО» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». «КАРДО» – первая премия уличной культуры и спорта в мире. Участие в ней – это шанс заявить о себе на международном уровне, получить признание, инструменты для роста и побороться за денежные призы. Присоединиться к конкурсу могут как любители, так и профессионалы. Регистрация открыта на официальном сайте проекта до 15 июля.
Международная конкурс-премия «КАРДО» – проект Президентской платформы «Россия – страна возможностей», который ищет и поддерживает таланты в сфере уличной культуры и спорта, строит реальные социальные лестницы для представителей улиц по всему миру. С 2018 года участниками проекта стали более 225 000 человек.
Участниками нового сезона могут стать атлеты, танцоры, райдеры, музыканты, художники, организаторы событий и представители уличных сообществ. После регистрации участники смогут пройти онлайн-отбор, а также принять участие в очных этапах сезона.
«Проект «КАРДО» уже много лет успешно решает задачу создания позитивного образа культуры улиц и открывает новые горизонты самореализации для молодежи как в России, так и за рубежом, становясь настоящим мостом дружбы между странами. Мы видим, как растет интерес к проекту у конкурсантов со всего мира, и это еще раз подтверждает: Россия – открытая, гостеприимная страна, готовая делиться своими возможностями. Главный социальный лифт в нашем проекте – это дальнейшее развитие талантов. То, что сообщество «КАРДО» метко называет «социальными лестницами улиц», работает на практике: участники получают не просто признание, а реальные инструменты для роста – от наставничества до грантов и профессионального продюсирования. В девятом сезоне мы продолжим укреплять международное сотрудничество и делать все, чтобы каждый деятель улиц, где бы он ни находился, мог найти свой путь к успеху», – рассказал директор по маркетингу и аналитике Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Михаил Гусев.
В IX сезоне проект реализуется по пяти конкурсам. Это соревнования уличной культуры и спорта, видеоконкурс, премия за вклад в развитие индустрии, конкурс общественных проектов, а также конкурс молодых дизайнеров уличной одежды. Кроме того, для участников будут организованы специальные проекты с партнерами премии. Соревнования в новом сезоне пройдут по 13 направлениям: BMX, скейтбординг, паркур, воркаут, граффити, брейкинг, хип-хоп, рэп, диджеинг, кикскутеринг, трикинг и фриран и новой соревновательной номинации – роллерблейдинг.
От Самарской области на участие в Международной конкурс-премии «КАРДО» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» в прошлом году было подано десять заявок.
В девятом сезоне «КАРДО» соревнования проходят в двух лигах – любительской и профессиональной. Обе лиги доступны как в онлайн, так и в офлайн-формате. Профессиональная лига реализуется совместно с ведущими спортивными федерациями и направлена на поиск и поддержку сильнейших спортсменов в экстремальном и уличном спорте. Любительская лига дает возможность каждому начать путь в уличной культуре, а опытным участникам – показать свое мастерство и заявить о себе. Одним из ключевых нововведений сезона стало снижение минимального возраста участников: теперь присоединиться к проекту можно с 14 лет.
«Каждый сезон «КАРДО» начинается с простого, но очень важного чувства – ожидания новых людей, новых историй и новых имен. За годы проект объединил огромное международное сообщество, но его главная ценность по-прежнему остается в людях. В тех, кто выходит на площадки, снимает свои первые видео, делает первые мероприятия, тренирует команды, развивает локальные сообщества и двигает уличную культуру вперед. Девятый сезон станет еще более международным, более открытым и более живым. И нам особенно важно, что сегодня участники из разных стран могут говорить друг с другом через общий язык движения, творчества и улицы», – подчеркнул руководитель общественной организации «ОФФБИТС ЮГ», организатор Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Петр Янченко.
Итоги будут подведены на международном гранд-финале «КАРДО» – масштабном событии, которое ежегодно объединяет тысячи участников, зрителей и представителей мирового сообщества уличной культуры и спорта.
Победители проекта получат всестороннее сопровождение, включая обучение, наставничество и развитие профессиональных навыков, а также денежные призы. Дополнительно они смогут претендовать на гранты до 1 500 000 рублей от «Росмолодежь.Гранты», информационную поддержку и возможность реализовать себя и свои проекты с профессиональной командой.
Для координации работы формируется Ассоциация организаторов «КАРДО», в которую войдут представители Президентской платформы «Россия – страна возможностей», Росмолодежи, «ОФБИТС ЮГ», спортивных федераций, международных партнеров, региональных организаторов и лидеров уличной культуры. В рамках деятельности Ассоциации будут выявлены лучшие практики для рекомендации в программу развития молодежной культуры и спорта в России.
Международная конкурс-премия уличной культуры и спорта «КАРДО» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети». Проект направлен на поиск, поддержку и развитие талантов в сфере уличной культуры и спорта, а также на создание реальных социальных и профессиональных возможностей для представителей уличных сообществ по всему миру. Подробную информацию о старте девятого сезона «КАРДО» можно найти на официальном сайте: kardoaward.com

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