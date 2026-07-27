Идет прием заявок на конкурс «Голоса Родины»

Если вы пишете песни о России — о её истории, о любви к родному краю или о силе духа — это ваш шанс. Для участия принимаются патриотические композиции на русском языке, созданные не ранее января 2025 года.

За четыре года проект стал настоящей точкой роста: здесь рождаются творческие дебюты и оттачивается мастерство авторов. Традиционно по результатам проекта будет издан электронный нотный сборник, в который войдут 50 лучших песен.

Ознакомиться с правилами конкурса и подать заявку можно до 30 июля на сайте golosa-rodiny.ru/

Фото: минкульт СО