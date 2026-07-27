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Идет прием заявок на конкурс «Голоса Родины»

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За четыре года проект «Голоса Родины» стал настоящей точкой роста: здесь рождаются творческие дебюты и оттачивается мастерство авторов.

Если вы пишете песни о России — о её истории, о любви к родному краю или о силе духа — это ваш шанс. Для участия принимаются патриотические композиции на русском языке, созданные не ранее января 2025 года.

За четыре года проект стал настоящей точкой роста: здесь рождаются творческие дебюты и оттачивается мастерство авторов. Традиционно по результатам проекта будет издан электронный нотный сборник, в который войдут 50 лучших песен.

Ознакомиться с правилами конкурса и подать заявку можно до 30 июля на сайте golosa-rodiny.ru/

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Россия

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