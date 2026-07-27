В Ставропольском районе на Санчелеевском шоссе столкнулись два легковых автомобиля

26 июля в Ставропольском районе Самарской области на Санчелеевском шоссе столкнулись во встречном направлении движения два легковых автомобиля.

Травмированный водитель одного из транспортных средств оказался заблокирован в салоне аварийного автомобиля.

Для оказания помощи пострадавшему на место происшествия оперативным дежурным в 22.15 был отправлен Поисково - спасательный отряд города Тольятти. При проведении спасательных работ был задействован гидравлический аварийно-спасательный инструмент.

В 23.30 водителя извлекли из аварийного автомобиля и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Спасательные работы на месте происшествия были окончены. Задействовано три спасателя и аварийно-спасательный автомобиль, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО