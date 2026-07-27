В Сызрани погиб мотоциклист

26.07.2026 в 20:00 38-летний водитель, управляя мопедом Garo Storm EFI без государственного регистрационного знака, в районе дома № 2 по улице Кирпичной, при движении в сторону ул. Керамической, не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность и постоянный контроль за дорожным движением, и совершил столкновение с автомобилем Lada Priora под управлением 40-летнего водителя. 38-летний водитель мопеда скончался, 36-летней женщине пассажиру мопеда назначено стационарное лечение. 46-летней женщине-пассажиру легкового автомобиля назначено амбулаторное лечение.