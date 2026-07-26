В Елховском районе произошло ДТП с полуприцепом

25 июля на территории Самарской области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 8 человек и 3 погибли.

Одно из ДТП произошло в 17:50 в Елховском районе. 24-летнияя женщина-водитель, управляя автомобилем LADA Vesta, двигалась по автодороге "Казань-Буинск-Ульяновск", подъезд к г. Самара. В пути следования, на 350 км указанной автодороги, не подала сигнал перед началом маневра и допустила столкновение с транспортным средством FAW в составе с полуприцепем STAR TREYLER, под управлением 57-летнего водителя. Водитель отечественного автомобиля бригадой скорой медицинской помощи доставлена в больницу.