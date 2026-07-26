Самарцам объяснили, кто возместит средства за товары с маркетплейсов

В Самарской области и по всей стране из-за участившихся атак вражеских БПЛА возможны сбои в поставках товаров с маркетплейсов. Часть заказов может быть повреждена, а сроки доставки увеличатся.

Законодательство о защите прав потребителей предусматривает, что возврат денег за уже купленный товар может быть обязанностью как продавца, так и платформы маркетплейса. Клиент имеет право потребовать возврата средств или замены товара, независимо от обстоятельств.

Если система не отменит заказ автоматически, покупатель может обратиться с жалобой на просрочку доставки. В таком случае ответственность за задержку ложится на продавца, пишет Самара-КП.