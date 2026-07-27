Государственный фонд «Защитники Отечества» обеспечивает ветеранов СВО адаптивной одеждой

Государственный фонд «Защитники Отечества» обеспечивает ветеранов специальной военной операции с тяжелыми ранениями адаптивной одеждой. При ее подборе специалисты учитывают состояние здоровья, физические возможности и индивидуальные потребности каждого ветерана. Все заявки рассматриваются персонально, чтобы герои получили максимально удобную и подходящую им одежду.

Фонд выдает ветеранам СВО адаптивную одежду бесплатно в качестве технических средств реабилитации. Для каждого предусмотрены три комплекта: летний, зимний и демисезонный. В комплект входит до 12 позиций. При этом используются модели, разработанные победителями Международного конкурса дизайна адаптивной одежды «На крыльях». Всего с лета 2025 года самарский филиал фонда «Защитники Отечества» выдал уже более 50 комплектов адаптивной одежды.

Возможность обеспечивать ветеранов адаптивной одеждой появилась у фонда благодаря поддержке Президента России Владимира Путина. Глава государства одобрил инициативу Анны Цивилевой на встрече с героями СВО в марте 2025 года.

«Адаптивная одежда учитывает индивидуальные особенности людей, помогает защитникам с тяжелыми ранениями вернуть уверенность в себе, быстрее адаптироваться к мирной жизни. Сегодня мы говорим не об ограничениях, а о силе духа и безграничном потенциале наших героев. Современные технологии, в том числе в сфере адаптивной моды, открывают перед ними новые возможности, которые позволяют заниматься спортом и творчеством, реализовываться в профессии и вести активную, полноценную жизнь. Наша задача – создать все необходимые условия, чтобы каждый защитник чувствовал поддержку и мог уверенно двигаться вперед», – сказала статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Ветеран СВО Александр Ехаев признается, что адаптивная одежда для него оказалась очень удобна и активно подходит для занятий спортом, он подчеркивает: поддержка Фонда стала для него по-настоящему ценной:

«В моем гардеробе есть место и летнему комплекту, и теплой зимней версии, любимым джинсам и удобной футболке. Я искренне благодарен Фонду за эту возможность и с удовольствием ношу эту одежду каждый день», – делится Александр.

«Адаптивная одежда – это прежде всего продуманный комфорт. Сегодня мы говорим не просто о функциональности, а о тактильной заботе, которая делает каждый день легче», – прокомментировала Наталья Полянскова, руководитель самарского филиала фонда «Защитники Отечества».

Особую роль в развитии индустрии адаптивной одежды в России играет Международный конкурс дизайна адаптивной одежды «На крыльях», который учредил и проводит Государственный фонд «Защитники Отечества» при поддержке генерального партнера – ВЭБ.РФ и региональных правительств.

За три года проект вырос из региональной инициативы Кузбасса в международный конкурс и стал платформой, которая дает возможность модельерам проявить талант и помочь людям с инвалидностью чувствовать себя увереннее и комфортнее.

Его участники – профессиональные дизайнеры, модельеры, производители одежды из России и зарубежных стран, а также студенты средних профессиональных и высших учебных заведений – представляют работы в шести номинациях: «Мы – семья», «Спорт и активная жизнь», «Повседневный комфорт», «От рабочего дня – к активным делам», «Торжество» и «С заботой при восстановлении».

В 2025 году конкурс привлек 286 участников из 67 регионов России и семи зарубежных государств. В 2026 году, объявленном Президентом Годом единства народов России, конкурс делает особый акцент на культурных традициях и национальных мотивах. Участники стараются отразить в моделях красоту и разнообразие России, а также уникальность своих регионов.

Окружные этапы «На крыльях» в текущем году проходят в рамках межрегиональных соревнований «Кубок Защитников Отечества». Показы уже состоялись в Уральском и Сибирском федеральных округах; 30 июня коллекции представят победители этапа конкурса Северо-Западного федерального округа, а следующий показ пройдет в Южном федеральном округе.