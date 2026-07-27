В Приволжском районе горело ячменное поле

Сегодня в 13 часов 51 минуту в пожарно-спасательный отряд № 45 филиала ГКУ СО «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о том, что в селе Обшаровка Приволжского района горит поле с ячменём.

К месту вызова оперативно был направлен дежурный караул Отряда, который по прибытии установил, что горит 30 квадратных метров поля, существует угроза распространения огня на большую площадь.

На тушение оперативно был подан 1 ствол «Б». Пожар удалось локализовать в 14:06, а полностью ликвидировать - буквально за считанные минуты. В тушении пожара участвовали 3 человека личного состава, задействована одна пожарная автоцестерна.

Погибших и пострадавших, к счастью нет. Причина пожара устанавливается.

Фото: ГКУ СО «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям»