Девятнадцать пожарных тушили вчера дом в Безенчукском районе

26 июля в 18:57 в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о пожаре в поселке городского типа Безенчук на улице Степной.



По прибытии было установлено, что горит частный дом на площади 160 квадратных метров.

На тушение незамедлительно были поданы 4 ствола «Б», проложена магистральная линия, сформированы 4 звена газодымозащитной службы.

В 21:03 была объявлена локализация пожара, а в 21:54 зафиксирована ликвидация последствий пожара.

На месте вызова работали 19 человек личного состава.

Пострадавших при пожаре, к счастью, нет.

Причина пожара устанавливается.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"