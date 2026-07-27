В Самарском политехе разработали новое устройство контроля и диагностики аккумуляторных батарей

Я нашел ошибку
Главные новости:
Зумеры едут на дачу за эстетикой и сном, а пенсионеры — за огородом
Зумеры едут на дачу за эстетикой и сном, а пенсионеры — за огородом
Компания-владелец недостроенного ТЦ на улице Авроры в Самаре обанкротилась
Компания-владелец недостроенного ТЦ на улице Авроры в Самаре обанкротилась
Почти три четверти водителей испытывают стресс за рулём
Почти три четверти водителей испытывают стресс за рулём
Проектировщик проиграл мэрии Самары 85 млн за срыв проекта ливневой канализации
Проектировщик проиграл мэрии Самары 85 млн за срыв проекта ливневой канализации
Самарские росгвардейцы стали лучшими на конкурсе профмастерства среди сотрудников вневедомственной охраны Приволжского округа Росгвардии
Самарские росгвардейцы стали лучшими на конкурсе профмастерства среди сотрудников вневедомственной охраны Приволжского округа Росгвардии
Государственный фонд «Защитники Отечества» обеспечивает ветеранов СВО адаптивной одеждой
Государственный фонд «Защитники Отечества» обеспечивает ветеранов СВО адаптивной одеждой
Ветераны СВО находят новый профессиональный путь на предприятиях и в организациях региона
Ветераны СВО находят новый профессиональный путь на предприятиях и в организациях региона
В Самаре прошел региональный этап шахматного турнира
В Самаре прошел региональный этап шахматного турнира
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.03
-0.37
EUR 88.89
-0.55
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Душевный вечер в Свято-Богородичном монастыре:  в селе Винновка прошёл концерт «Голос сердца»
Самарцев приглашают на исторический фестиваль «Россия. ХХ век. Великие сражения»
В Самаре в ТК "Амбар" пройдет День красоты и стиля
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самарском политехе разработали новое устройство контроля и диагностики аккумуляторных батарей

204
В Самарском политехе разработали новое устройство контроля и диагностики аккумуляторных батарей

Специалисты кафедры «Автоматизированные электроэнергетические системы» Самарского политеха создали интеллектуальное устройство анализа состояния и определения остаточного ресурса аккумуляторных батарей. Прибор может прогнозировать предельный срок эксплуатации источников автономного питания, что крайне важно для тех отраслей, в которых непрерывный мониторинг состояния аккумуляторов обеспечивает полноценное функционирование оборудования и критической инфраструктуры (транспортные сети, энергетика, системы безопасности и связи и т.п.).

Основа устройства – центральный блок, оснащённый контроллером, который соединён с датчиками, установленными на аккумуляторной батарее. Устройство поддерживает различные типы аккумуляторов (классические свинцово-кислотные, герметичные, гелевые). Датчики тока, напряжения и температуры с заданной периодичностью передают значения соответствующих параметров в центральный блок, в котором на основе полученных данных рассчитываются ключевые диагностические показатели (в частности внутреннее сопротивление, степень заряда и остаточная емкость). Анализ динамики изменения данных параметров с использованием заложенных алгоритмов позволяет устройству вычислять остаточный ресурс батареи.

Более того, при выявлении отклонений или прогнозировании скорого отказа аккумулятора устройство, созданное политеховцами, автоматически передаёт соответствующие оповещения на удалённый сервер или рабочую станцию оператора. Например, если внутреннее сопротивление одного из элементов батареи начинает резко расти, алгоритмы фиксируют начало деградации и заблаговременно формируют сигнал о необходимости его плановой замены, не дожидаясь отказа всего источника питания.

Эта разработка учёных Самарского политеха выполнена в рамках гранта Фонда поддержки технологического предпринимательства (договор №2/40-2025-003580-РЖД) и уже запатентована (патент № 2862000).

Игорь Косорлуков, кандидат технических наук, доцент кафедры «Автоматизированные электроэнергетические системы»:

- За счёт обеспечения удалённого централизованного контроля и диагностики, повышения точности и достоверности прогнозирования состояния батарей повышается надёжность систем резервного электропитания и сокращаются эксплуатационные затраты. Мы успешно защитили наше изобретение на конкурсе инновационных проектов, направленных на научно-технологическое и инновационное развитие отрасли железнодорожного транспорта, который проводился в Самарской области при участии компании РЖД.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
135 заявок на грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив поступило от самарских команд
26 июля 2026  12:51
135 заявок на грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив поступило от самарских команд
1152
В Самаре торговый комплекс «Амбар» провел День красоты и стиля: ФОТО
26 июля 2026  12:17
В Самаре торговый комплекс «Амбар» провел День красоты и стиля: фото
1269
Билеты на электрички с указанием мест можно будет возвращать онлайн с сентября
26 июля 2026  11:34
Билеты на электрички с указанием мест можно будет возвращать онлайн с сентября
800
До 15 октября 2026 года в Самарской области действует особый противопожарный режим
25 июля 2026  13:35
До 15 октября 2026 года в Самарской области действует особый противопожарный режим
1021
Самарская область переходит на заселение через мессенджер МАКС без бумажных паспортов
24 июля 2026  14:03
Самарская область переходит на заселение через мессенджер МАКС без бумажных паспортов
1412
Весь список