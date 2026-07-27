В Самарском политехе разработали новое устройство контроля и диагностики аккумуляторных батарей

Специалисты кафедры «Автоматизированные электроэнергетические системы» Самарского политеха создали интеллектуальное устройство анализа состояния и определения остаточного ресурса аккумуляторных батарей. Прибор может прогнозировать предельный срок эксплуатации источников автономного питания, что крайне важно для тех отраслей, в которых непрерывный мониторинг состояния аккумуляторов обеспечивает полноценное функционирование оборудования и критической инфраструктуры (транспортные сети, энергетика, системы безопасности и связи и т.п.).

Основа устройства – центральный блок, оснащённый контроллером, который соединён с датчиками, установленными на аккумуляторной батарее. Устройство поддерживает различные типы аккумуляторов (классические свинцово-кислотные, герметичные, гелевые). Датчики тока, напряжения и температуры с заданной периодичностью передают значения соответствующих параметров в центральный блок, в котором на основе полученных данных рассчитываются ключевые диагностические показатели (в частности внутреннее сопротивление, степень заряда и остаточная емкость). Анализ динамики изменения данных параметров с использованием заложенных алгоритмов позволяет устройству вычислять остаточный ресурс батареи.

Более того, при выявлении отклонений или прогнозировании скорого отказа аккумулятора устройство, созданное политеховцами, автоматически передаёт соответствующие оповещения на удалённый сервер или рабочую станцию оператора. Например, если внутреннее сопротивление одного из элементов батареи начинает резко расти, алгоритмы фиксируют начало деградации и заблаговременно формируют сигнал о необходимости его плановой замены, не дожидаясь отказа всего источника питания.

Эта разработка учёных Самарского политеха выполнена в рамках гранта Фонда поддержки технологического предпринимательства (договор №2/40-2025-003580-РЖД) и уже запатентована (патент № 2862000).

Игорь Косорлуков, кандидат технических наук, доцент кафедры «Автоматизированные электроэнергетические системы»:

- За счёт обеспечения удалённого централизованного контроля и диагностики, повышения точности и достоверности прогнозирования состояния батарей повышается надёжность систем резервного электропитания и сокращаются эксплуатационные затраты. Мы успешно защитили наше изобретение на конкурсе инновационных проектов, направленных на научно-технологическое и инновационное развитие отрасли железнодорожного транспорта, который проводился в Самарской области при участии компании РЖД.