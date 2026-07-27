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Летом 2026 в Самарской области утонуло рекордное количество детей

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Летом 2026 в Самарской области утонуло рекордное количество детей

В этом году статистика гибели детей на водоёмах Самарской области достигла рекордных значений. По данным на 24 июля, в регионе утонули уже 12 несовершеннолетних. Для сравнения: за весь период с мая по сентябрь 2025 года жертвами воды стали семь детей и подростков. О причинах тревожной тенденции и возможных мерах противодействия рассказала начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС по Самарской области Наталья Нестерова, пишет ГТРК-Самара.

На сегодняшний день на водоёмах губернии зафиксировано 26 происшествий. В результате погибли 25 человек, из них 12 — дети. При этом раньше показатели были заметно ниже — в отдельные годы не фиксировалось ни одного подобного случая.

Трагический пример — случай в Борском районе 22 июля. Трое мальчиков отправились купаться в реке Самаре — притоке Волги, известном своим коварным характером: местами течение здесь довольно быстрое, а водовороты создают дополнительную опасность. В итоге одного подростка удалось спасти очевидцам, тело второго спасатели извлекли из воды в тот же день, а поиски третьего продолжались двое суток. При этом на берегу стояли запрещающие купание таблички — но они не стали препятствием для ребят.

Среди главных причин роста числа трагедий эксперт называет несколько факторов:

халатное отношение взрослых к вопросам безопасности;

безответственность самих отдыхающих;

аномально жаркая погода, провоцирующая людей искать спасения в воде;

отсутствие реального, ощутимого наказания за купание в запрещённых местах.

Практически все погибшие дети (за исключением одного случая) утонули на так называемых диких пляжах — в местах, не оборудованных для купания. Нередко там установлены запрещающие аншлаги, но они не останавливают ни взрослых, ни подростков.

В 2026 году в Самарской области официально зарегистрировано 58 пляжей в 26 муниципальных образованиях. На этих площадках дежурят спасатели, и отдых здесь безопасен. Однако у жителей региона есть свои излюбленные места для купания — всего таких традиционных точек отдыха порядка 180.

МЧС вправе лишь предупреждать граждан об опасности, но не имеет полномочий выписывать штрафы. Эта функция закреплена за муниципальными административными комиссиями, которые могут патрулировать территории, составлять протоколы и выносить постановления на основании регионального закона № 115 ГД, предусматривающего штраф в размере от 500 до 1 000 рублей. Об этом пишет портал АиФ Самара.

Есть в статистике лета-2026 и один позитивный момент: по данным на конец июля, ни один несовершеннолетний не пострадал в инцидентах с маломерными судами. Здесь ситуация иная: судоводители знают, что за нарушения им грозят ощутимые штрафы — до нескольких десятков тысяч рублей. Эти санкции реально применяются: патрулированием акватории занимается ГИМС, катера которой регулярно выходят на маршруты.

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