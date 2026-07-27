Около самарской школы бегал кабан

Самарцы увидели необычного гостя во время воскресной прогулки возле школы № 106. Жительница города сняла на видео, как мимо учебного заведения пробегал крупный кабан. Кадры опубликовали в MAX-канале «ЧП Самара».

Девушка, которая запечатлела животное, явно напугалась за детей, которые находились по близости. Она велела ребятам залезть на детскую площадку. Сам кабан быстро пробежал мимо удивленных горожан по своим делам. Откуда он мог взяться в той местности, остается только гадать, так как рядом со школой на Физкультурной нет каких-либо лесных массивов, пишет Самарская газета.