Ветераны СВО находят новый профессиональный путь на предприятиях и в организациях региона

Ветераны специальной военной операции, возвращающиеся в Самарскую область, находят себя в мирной жизни. Иван Сагин - ветеран СВО из Тольятти, награжден медалью «За храбрость». Обучался во втором потоке региональной «Школы героев» и во время обучения вместе с наставником разрабатывал проект «Волжские игры» – спортивные соревнований для участников боевых действий. Сейчас работает заместителем директора МБУ «Центр физкультуры и спорта» г.о. Тольятти.

«Работаю в центре физкультуры и спорта с ноября прошлого года, - поделился Иван Сагин. - Получилось так, что во время проекта «Школа героев», который стартовал по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, я разработал проект, связанный с вовлечение ветеранов СВО в спортивную жизнь. Сейчас моя задача - привлечение ветеранов к систематическим занятиям спортом. Потому что это один из эффективных путей для реабилитации и социализации участников СВО, которые возвращаются после боевых действий».

Для решения вопроса трудоустройства и профобучения ветеранам СВО готовы оказать содействие в Кадровых центрах «Работа России» Самарской области.

При обращении в Кадровые центры за каждым участников СВО закрепляется куратор, обеспечивающий индивидуальный подход к содействию его трудоустройству, осуществляется подбор вакансий, исходя из жизненной ситуации гражданина.

«Мы оказываем услуги по содействию трудоустройству, профессиональному обучению, психологической поддержке, помогаем открыть свое дело, - рассказала ведущий специалист территориального кадрового центра «Работа России» г.о. Тольятти и м.р. Ставропольский Алена Досикова. – Чтобы получить эти услуги, достаточно позвонить или прийти в любой кадровый центр. Созданы клубы для ветеранов СВО и членов их семей, работодатели выделяют квотированные места для участников СВО. Все это делается, чтобы ветеранам СВО было комфортно вернуться к гражданской жизни».

Узнать больше об услугах для участников СВО и членов их семей можно в ближайшем кадровом центре или по телефону контакт-центра Кадрового центра «Работа России» Самарской области: 8 (800) 302-15-44.

Фото – Минтруд Самарской области