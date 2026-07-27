Самарцы жалуются на неработающие в жару кондиционеры в автобусах

Жители Самары обратили внимание властей областного центра на работу автобусов № 91 в жару.

Один из местных вечером 26 июля в комментариях под постом губернатора Вячеслава Федорищева в соцсетях сообщил, что ни в одной из машин по этому маршруту не работали кондиционеры.

«Для чего тогда закупали эти автобусы? Вдобавок еще и батареи горячие. Пассажиров хотят закоптить, как скумбрию?» — возмущается горожанин, которого поддержали еще четыре человека.

Ответили представители городского Дептранса.

«Регулярно направляем перевозчику предписания по соблюдению комфорта в салонах маршрутов», — уточнили в ведомстве.

Также горожане жаловались на ту же проблему в 37-м автобусе, пишет Самара-МК.