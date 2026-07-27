Детская школа искусств № 9 откроется в Самаре после капремонта

24 июля глава города Самары Иван Носков совместно с советником председателя Правительства Самарской области Александром Фетисовым проверили готовность к открытию нового помещения Детской школы искусств № 9 в Куйбышевском районе. Пространство площадью более 600 кв.м по адресу ул. Молдавская, 3 капитально отремонтировано и полностью оснащено мебелью и музыкальными инструментами за счет средств городского бюджета и нацпроекта «Семья».

Как рассказала директор Детской школы искусств № 9 Айгуль Мурзина, педагогический коллектив сформирован, в его составе четыре молодых преподавателя, которые сами когда-то учились в этой школе. В учреждении полностью завершены строительные работы, установлены камеры наружного и внутреннего видеонаблюдения, системы контроля управления доступом и стационарный металлодетектор. Всего школа получила свыше 30 новых музыкальных инструментов от ведущих отечественных производителей, включая рояли, баяны, домры и ударные установки. Вся мебель подобрана с учетом строгих эргономических требований к детской мебели и санитарных норм (СанПиН).

«Я помню эту школу искусств в прежнем состоянии и рад видеть, как сегодня усилиями городской власти она преобразилась. Главное — не только обновленные стены, но и коллектив: руководитель и молодые специалисты, которые сами когда-то учились здесь, получили высшее образование и вернулись воспитывать новое поколение. Это настоящая точка притяжения для творческих людей всего района! Уверен, что школа продолжит радовать нас талантами», – отметил инициатор проекта «Люди Губернии» Александр Фетисов.

Детская школа искусств № 9 была основана в 1978 году. Образовательную деятельность школа осуществляет на 6 площадках на базе общеобразовательных школ №№ 24, 53, 91, 108, 145, а также в нежилом помещении многоквартирного дома по адресу улица Молдавская, 3.

«В нашей школе обучаются по 7 программам: фортепиано, народные инструменты, хоровое пение, музыкальный фольклор, живопись, искусство театра, хореографическое творчество, а также по пяти общеразвивающим программам. Новое современное помещение и музыкальные инструменты — лучший подарок от города для восьми творческих коллективов, включая обладателя звания “Образцовый художественный коллектив Самарской области” — детский фольклорный ансамбль “Забавушка”», - отметила директор Детской школы искусств № 9 Айгуль Мурзина.

Напомним, нацпроект «Семья» стартовал с 2025 года по поручению Президента России Владимира Путина и является преемником действовавших ранее нацпроектов «Демография» и «Культура». Он предполагает проведение мероприятий, способствующих всестороннему развитию семей и детей, реализации потенциала каждого человека, развитию его талантов, воспитанию патриотичной и социально ответственной личности, обновлению и ремонту домов культуры, музеев и библиотек и пр.