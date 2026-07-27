Россияне в два раза чаще стали ремонтировать старую технику

Россияне стали значительно чаще ремонтировать технику, выпущенную более восьми лет назад, вместо покупки новой. Об этом «Газете.Ru» сообщили в компании «М.Видео», изучив обращения в сервисный центр «М.Мастер» за первое полугодие 2026 года.

По данным компании, количество обращений по устройствам, поступившим на рынок до 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло более чем в два раза. В «М.Видео» связывают это с тем, что пользователи все чаще выбирают ремонт как способ продлить срок службы привычной техники.

Самой востребованной услугой стала замена аккумулятора – на нее приходится 46% обращений владельцев устройств старше восьми лет. Еще 20% случаев связано с заменой дисплея, а 15% – с ремонтом цепей питания и разъемов зарядки, восстановлением кнопок питания и кнопки «Домой», а также чисткой динамиков. Чаще всего за ремонтом такой техники обращались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода.

Среди смартфонов наиболее востребованными в ремонте оказались iPhone 7, iPhone 8 и iPhone X, выпущенные в 2016-2017 годах. На эти модели приходится почти половина всех обращений по смартфонам данной возрастной категории. Высоким спросом также пользуется ремонт игровых консолей PlayStation 4, планшетов Samsung Galaxy Tab 3 и ноутбуков предыдущих поколений, владельцы которых чаще всего меняют аккумуляторы, клавиатуры, дисплеи и разъемы питания.

Самыми старыми устройствами, поступившими в сервисные центры «М.Видео-М.Мастер» в первом полугодии 2026 года, стали iPhone 4, представленный в 2010 году, и iPad 2, вышедший в 2011 году. По данным компании, их владельцы по-прежнему предпочитают ремонтировать устройства, чтобы продолжить ими пользоваться.