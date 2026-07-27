В Самаре собираются восстановить водоем на территории Кировского района

В Самаре собираются восстановить еще один водоем. Он находится на территории Кировского района.

«В ближайшее время определим способ восстановления стабильного притока и системы фильтрации водоема в сквере „Дубовый колок“, эту работу город проведет самостоятельно. В прошлом году в профильные министерства направили предложения по новой областной программе „Самарские озера“, в которую включили и водоем в сквере „Дубовый колок“. По предварительной оценке, на восстановление 13 искусственных водоемов Самары необходимо более 2 млрд рублей», — рассказал глава Самары.

Сквер «Дубовый колок» расположен недалеко от пересечения улиц Стара-Загора и Димитрова.

Озеро в сквере «Дубовый колок» давно было в запущенном состоянии. Еще осенью 2023 года горожане показывали, что от водоема осталась лишь небольшая лужа. А к сентябрю 2025 года озеро высохло окончательно. Жители ближайших домов сетовали, что раньше в сквере была вода и утки, а осталась лишь яма с грязью и мусором, пишет 63.ру.

Фото мэрия Самары