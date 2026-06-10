В Госдуме раскрыли, как будет работать тревожная кнопка от мошенников на «Госуслугах»

На «Госуслугах» появится тревожная кнопка от мошенников, соответствующий закон приняла Госдума. Первый зампред комитета ГД по информационной политике Антон Ткачев в беседе с «Газетой.Ru» заверил, что кнопка позволит снизить число хищений у россиян. Ткачев раскрыл, в чем смысл нововведения.

«Представьте ситуацию: допустим, вам звонят мошенники, и вы прямо сразу понимаете, что это мошенники. Или с карты начинаются непонятные списания, а вы ничего не покупали. Раньше нужно было звонить в банк, в техподдержку, все доказывать — а деньги можно и потерять. Теперь будет одна кнопка. Заходите на «Госуслуги», нажимаете — и сигнал тут же уходит куда нужно. Дальше за вас работает система «Антифрод». С марта она связывает банки, сотовых операторов и правоохранителей. Раньше каждый видел только свою часть картины. Теперь по вашему сигналу ее видят все сразу, в общей базе», — подчеркнул он.

Сервис появится к сентябрю на платформе государственных услуг, отметил Ткачев.

«А решение принимают уже профессионалы: банк может придержать подозрительный перевод, оператор — заблокировать мошеннические звонки, полиция — взять данные в работу. Кнопка не блокирует все подряд. Она просто дает им время вмешаться, пока деньги еще можно спасти. Закон уже приняли, сервис запустят в ближайшее время. Думаю, до конца лета. Такая же кнопка появится и в банковских приложениях. Полностью запретить мошенников мы не можем. А вот дать каждому человеку одну понятную кнопку, которая включает целый антифрод-механизм, мы смогли. И будем дальше защищать сбережения людей от всяких проходимцев», — подытожил депутат.