Задержанный полицейскими житель Камышлинского района осужден за избиение приятеля

Летом прошлого года в дежурную часть пункта полиции по Камышлинскому району МО МВД России «Клявлинский» поступило сообщение из больницы о госпитализации 65-летнего местного жителя с телесными повреждениями, полученными в ходе бытового конфликта.

Для выяснения деталей случившегося на место происшествия и в лечебное учреждение выехали сотрудники полиции. Оперативники изъяли документацию и опросили в больнице пострадавшего, который пояснил, что к нему в гости в вечернее время пришёл знакомый, с которым они распивали спиртные напитки. В какой-то момент между мужчинами возникла ссора. Злоумышленник ударил кулаком по лицу своего приятеля, который упал на пол, а гость продолжил его избивать ногами и кулаками.

Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался безработный местный житель 1997 года рождения, в прошлом судимый за нанесение побоев. Сотрудники органов внутренних дел задержали злоумышленника по месту проживания. В ходе опроса мужчина сознался в содеянном.

Следственным отделением МО МВД России «Клявлинский» в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», которое расследовано и с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Клявлинский районный суд признал доказательства, собранные сотрудниками полиции, достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. С учётом всех обстоятельств местному жителю определено наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.