Вячеслав Федорищев сообщил, что «иВолга» в этом году проводиться не будет

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел совещание с представителями активной молодежи региона, организаторами молодежного форума «иВолга», на котором сообщил, что в этом году форум по соображениям безопасности проводиться не будет.

«После тщательного анализа ситуации и консультаций с регионами, направляющими к нам делегации, мы приняли непростое решение: в 2026 году фестиваль «иВолга» проводиться не будет. Причиной стали вопросы безопасности. Проведение форума предполагает размещение участников в палатках на открытой территории. Текущая обстановка в регионе связана с рисками. Мы единодушно сошлись во мнении, что безопасность — приоритет номер один. Никакие обстоятельства не стоят риска для здоровья и жизни молодежи», — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Глава региона добавил, что форум уже давно вышел на Всероссийский уровень, и выразил отдельную благодарность Полномочному представителю Президента РФ в ПФО Игорю Комарову за постоянную поддержку и координацию проекта.

«Проект стал понастоящему родным для десятков тысяч молодых людей. Мы не прощаемся с «иВолгой» — мы делаем паузу и начинаем готовиться к следующему фестивалю в 2027 году», —отметил губернатор.