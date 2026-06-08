В Тольятти с размахом прошёл областной фестиваль русской культуры «Русская березка»

7 июня 2026 года Парковый комплекс им. К.Г. Сахарова в Тольятти стал центром притяжения для более чем 6500 гостей. Здесь прошёл масштабный областной фестиваль русской культуры «Русская березка» – ключевое мероприятие Самарской области, вошедшее в план региональных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года единства народов России.

Мероприятие проведено при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, Правительства Самарской области и администрации г.о. Тольятти.

На одной площадке гармонично были объединены музыка, театр, ремёсла, исторический и просветительский контент, интерактивные зоны, предложив насыщенную программу для зрителей всех возрастов.

Торжественное открытие фестиваля на большой сцене началось с приветственного слова. К гостям обратилась заместитель министра внутренней политики региона Мария Купцова, которая зачитала обращение губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

«Наша задача – укрепить это единство, сохранить наше богатейшее культурное наследие для потомков. И «Русская березка» способствует её решению. Искренне признателен за это его организаторам! Друзья! Пусть фестиваль станет значимым событием в культурной жизни региона, укрепит в каждом чувство гордости за свою Родину, вдохновит нас на достижения во имя её процветания!» – прозвучало в обращении главы региона.

Концертную программу открыл Русский оркестр Тольяттинской филармонии. Затем для гостей провели мастер-класс по русскому танцу и программу «Душа народа» с выступлениями лучших творческих коллективов региона. Ярким финалом концертного блока стало зажигательное выступление группы «Стерео коромысло».

На малой сцене «Мастерская Талантов» кипела жизнь: юные исполнители участвовали в «Минуте славы», работала поэтическая гостиная по произведениям А.С. Пушкина, а Тольяттинский театр кукол и театр «Колесо» представили сказочные постановки. Завершила работу площадки фольклорный концерт «Волжские напевы» от народного ансамбля русской песни «Серафим».

Для ценителей истории работал кинолекторий «Наследие» с лекциями о культурном коде региона и кинопоказами из цикла «Самарская кинолетопись. Губерния в объективе».

Артисты Ансамбля звонарей «Благовест» из Центра музыкального искусства и культуры г. Сызрань провели увлекательный мастер-класс и познакомили посетителей с уникальной программой «Светские и колокольные звоны». Участники узнали о разных типах звонов, их значении и даже попробовали себя в роли звонарей.

Особый отклик у гостей вызвала патриотическая площадка «Za Единство!». Здесь работали выставки вооружения, экипировки времён Великой Отечественной войны, специальной военной операции от штаба «Всё для Победы» и АНО «Второй фронт», выставка беспилотных летательных аппаратов от компании «Транспорт будущего» и площадка ГТО. На сцене «Za Единство!» выступила тольяттинская фронтовая бригада.

Организаторы уделили внимание активному отдыху гостей. На всей территории работали анимационные программы, а на площадках «Мастерская традиций» и «Народные забавы» прошли ремесленные мастер-классы, старинные, традиционные спортивные игры. На «Богатырской заставе» прошли силовые состязания, зрелищные богатырские турниры, весёлые русские игры.

На «Широкой ярмарке» гости познакомились с изделиями местных мастеров, а в трапезной «Самовар» отведали аутентичные блюда Самарской области.

Фото: скрин видео Телеканал ТОЛЬЯТТИ 24