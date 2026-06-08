В «ЗИМ Галерее» покажут моноспектакль театра «СамАрт»

11 июня в 18.30 в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет показ моноспектакля «Не вижу текста» (12+) Самарского театра юного зрителя «СамАрт». После просмотра зрители смогут обсудить работу с куратором зрительских проектов театра Екатериной Аверьяновой и исполнителем главной роли Владиславом Кричмарем. Вход свободный.

Моноспектакль «Не вижу текста» по мотивам одноименной книги (12+) Сергея Сдобнова выпустили в 2022 году. Эскиз постановки стал победителем всероссийского конкурса молодой режиссуры «Рупор63». Над спектаклем, который авторы назвали «Стендап инсталляцией», работала команда из Санкт-Петербурга: Артем Казюханов (автор пьесы), Евгения Колесниченко (режиссер) и Анна Полякова (художник). Главную роль исполнил актер театра «СамАрта» Владислав Кричмарь.

В 17 лет Сергей странным образом начинает терять зрение. Он сталкивается со всеми возможными трудностями, с которыми вообще может столкнуться слабовидящий. Или просто человек, нуждающийся в медицинской помощи в нашей стране. Это история о том, как герой перезагружает свое восприятие мира и находит все-таки способы «нормального» существования среди зрячих.

После показа (длительность 50 минут) куратор зрительских проектов «СамАрта» Екатерина Аверьянова и исполнитель роли Сергея Владислав Кричмарь обсудят спектакль со зрителями.

11 июня 18.30

Вход свободный

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)