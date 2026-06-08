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Вячеслав Федорищев назначил врио министра региональной безопасности Самарской области Александра Шаркова

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Вячеслав Федорищев назначил врио министра региональной безопасности Самарской области Александра Шаркова

Сегодня, 8 июня, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Открывая совещание, глава региона сообщил о новых кадровых назначениях.
Александр Шарков покинет пост главы Волжского района и будет назначен временно исполняющим обязанности министра региональной безопасности Самарской области.

У Александра Шаркова большой опыт, он сам участник специальной военной операции. Очень серьезный путь прошел в Волжском районе: зарекомендовал себя как ответственный руководитель, умеющий принимать решения в сложных ситуациях и выстраивать эффективное взаимодействие с правоохранительными органами и экстренными службами. Вопросы обеспечения безопасности сегодня требуют умения быстро реагировать на возникающие вызовы и координировать работу различных ведомств. Такой опыт у Александра Андреевича есть. Уверен, что накопленные компетенции и хорошее знание региональной специфики позволят ему успешно справиться с поставленными задачами и вместе с коллегами обеспечить все необходимое для того, чтобы наши жители чувствовали себя в безопасности», — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Кроме того, губернатор сообщил, что исполнять обязанности главы Волжского района будет Александр Кузнецов, который ранее занимал пост министра внутренней политики Самарской области.

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