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Вячеслав Федорищев рассмотрел исполнение поручений по итогам выезда в Октябрьск

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Вячеслав Федорищев рассмотрел исполнение поручений по итогам выезда в Октябрьск

В понедельник, 8 июня, на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Вячеслав Федорищев подвел итоги выезда в Октябрьск. Рабочая поездка в городской округ состоялась 18 мая, по ее окончании были сформированы поручения администрации муниципалитета для отработки. На сегодняшнем совещании глава г.о. Октябрьск Владимир Ревин доложил об их выполнении.
Ряд просьб главе региона в ходе поездки высказали сотрудники предприятия «Нефтяной Терминал Самара» — в частности, о ремонте канализационного коллектора, продолжении капитального ремонта школы №5 и восстановлении ограждения детского сада.
Для решения проблемы износа инженерных сетей запланировано приобретение специализированной техники. Конкурсные процедуры для закупки запланированы до 20 июля, сформирована также заявка на замену оборудования насосной станции №3 — здесь городу необходима финансовая поддержка. Ведется работа по составлению сметной документации для ремонта канализационных систем 15 многоквартирных домов, где затоплены подвалы.
До 15 августа будет сделано ограждение детсада «Золотая рыбка». В детском саду №5 проводится капитальный ремонт пищеблока, кровли, устройство вентиляции и замена автоматической пожарной сигнализации, завершающий этап капремонта здания запланирован на 2027-2028 годы, как и завершение капремонта школы №5 с благоустройством прилегающей территории. Владимир Ревин обратился с просьбой к губернатору уменьшить процент софинансирования этих работ из местного бюджета в связи с его дефицитом.
Устранены замечания по благоустройству парка им. Максима Горького. Там были спилены аварийные деревья, а внешний вид здания тира до 20 июля будет приведен в соответствие с дизайн-кодом парка, об этом достигнуты договоренности с собственником тира.
По просьбе местной жительницы, дочери погибшего участника СВО, с которой она обратилась к главе региона, около парка организована автомобильная парковка – до 20 июня там нанесут разметку.
Сформирован план по дорожным работам. До 1 октября текущего года будут сделаны ливневки на проезжей части дороги в районе дома №48 по ул. Ульяновской. Ремонт участков дороги от улицы Ленина до школы № 9 и от школы до дома № 2 по улице Курской включен в план 2027 года, сейчас готовят смету.
Организована диспансеризация вернувшихся участников СВО, в центральной городской больнице закреплен врач — терапевт, оказывающий сопровождение ветеранов. С каждым ведется индивидуальная работа. Владимир Ревин доложил также о том, какие меры принимаются для трудоустройства вернувшихся участников СВО. Заявки и просьбы участников СВО и их семей отрабатываются совместно с городским филиалом Ассоциации ветеранов специальной военной операции.
Кроме того, в докладе были обозначены планы по обеспечению жильем детей-сирот.
Вячеслав Федорищев отметил проработку проблем администрацией Октябрьска. «Есть чем заниматься предметно. По всем пунктам, которые озвучил глава, прошу внимательно посмотреть, — обратился он к первому заместителю губернатора Самарской области — председателю правительства Самарской области Виталию Шабалатову. — Есть вещи, которые мы, к сожалению, не сможем сразу поддержать. Вместе с тем, достаточно хорошо проработанный перечень поручений — надо помогать».
Как сообщил Виталий Шабалатов, вопросы финансирования из резервного фонда и включения объектов в госпрограммы по ЖКХ, дорогам предварительно отработаны. «Просьба главы района о снижении софинансирования объективная, и я дал поручение министерству экономического развития и министерству финансов проанализировать ситуацию, выявить районы с наиболее низкой бюджетной обеспеченностью и в отношении них принять соответствующее решение», — отметил он.

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