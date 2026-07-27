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В Самаре пройдет экскурсия для детей «Камера! Мотор! Детство!» (6+)

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В Самаре пройдет экскурсия для детей «Камера! Мотор! Детство!» (6+)

1 августа (суббота) в 14.00 пройдет экскурсия для детей «Камера! Мотор! Детство!» (6+). Ее проведет экскурсовод Музея Рязанова Арина Коробейникова.

В формате игры и интерактивных заданий юные посетители узнают о жизни детей и подростков в эвакуации, услышат об истории нашего города времен Великой Отечественной войны, познакомятся с биографией и творчеством Эльдара Рязанова, а также окунутся в увлекательный мир киносъемок.

Рязанов жил в Куйбышеве в годы войны, в доме, где сегодня находится музей. Как и у любого подростка, у него было много увлечений и любимые игры. Как он проводил свободное время, что читал и почему часто ходил в театр? Позже по воле случая он поступил в институт кинематографии и стал одним из главных режиссеров страны. Какие еще профессии важны и нужны при создании фильмов? Что делают художники по костюмам, сценаристы и постановщики? Почему ни одна съемка не обходится без хлопушки?

На экскурсии дети будут отгадывать загадки и решать головоломки, искать предметы в экспозиции музея и узнавать новые слова и термины, смогут собрать макет коммунальной квартиры, потрогать ватные игрушки, почувствовать себя членами съемочной группы, поговорить с героями фильмов Рязанова по телефону и сфотографироваться с хлопушками.

Вход на мероприятие – 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cQOg0m

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