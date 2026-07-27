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В Борском районе братья разобрали чужое авто и похитили детали

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В Борском районе братья разобрали чужое авто и похитили детали

 В дежурную часть МО МВД России «Борский» с заявлением обратился житель села Языково. Мужчина сообщил, что неизвестные разобрали принадлежащий ему автомобиль ВАЗ-21140 и похитили часть деталей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции опросили заявителя и установили, что автомобиль длительное время находился без присмотра на окраине населенного пункта. Согласно заключению эксперта, рыночная стоимость похищенных деталей составила порядка 17 000 рублей.

Спустя несколько дней, в ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых - братьев 1991 и 1995 годов рождения, один из которых работает в автосервисе. Предполагаемых злоумышленников доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанные сознались в содеянном. Они пояснили, что во время разговора об автомобилях один из братьев предложил другому совместно похитить запчасти с машины, которая была припаркована возле нежилого дома.

В тот же вечер мужчины, убедившись в отсутствии посторонних и в том, что их действия останутся незамеченными, демонтировали машину, похитив капот, блок двигателя и коробку передач. Украденное они перенесли в багажник собственного автомобиля, после чего скрылись.

По словам задержанных, похищенные детали они планировали установить на собственный автомобиль, но были задержаны полицейскими.

Следственным отделом МО МВД России «Борский» в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Похищенное изъято полицейскими и возвращено законному владельцу.

В отношении братьев избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

 

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