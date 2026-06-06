В Самаре 6 июня на сцене встретятся талантливые музыканты из России и Китая

В честь Года российско-китайского сотрудничества в области образования галерея «Новое пространство» превратится в точку пересечения двух великих культур.
Приглашаем вас на уникальный концерт, где оживут шедевры мировой классики. На сцене встретятся талантливые музыканты из России и Китая.
Дуэт: баянист Алексей Бугаев и пианист Лю Цзиньсюань исполнят произведения Астора Пьяццоллы и Андрея Петрова.
Сольные номера: Лю Цзиньсюань и Вэй Юйцин представят трактовки Сергея Рахманинова и Важи Азарашвили.
Вечер обещает быть полным необычных музыкальных сюрпризов. Каких? Приходите и узнаете!
Концерт – плод совместной образовательной программы Самарского государственного социально-педагогического университета и Ичуньского университета Китайской Народной Республики.
6 июня в 17:00
Галерея «Новое пространство» Самарской областной научной библиотеки | пр. Ленина, 14а
Вход свободный!