Я нашел ошибку
Главные новости:
28 июля в 17.00 состоится встреча и показ фильма «Марк Левянт. Мелодии судьбы» в Самарском Доме кино (ул. Куйбышева, 96).
В Самарском Доме кино  состоится творческая встреча с Марком Левянтом
25 июля  на  1 километре автомобильной дороги «Урал-Усинское-Пионерский», водитель автомобиля Haval, следуя через ж/д переезд, предварительно на запрещающий сигнал светофора,  допустил столкновение с поездом.
 ДТП с поездом в Сызранском районе: один человек погиб
Врач Екатерина Демьяновская: аномальная жара делает химический состав грибов непредсказуемым
Врач: аномальная жара может повлиять на безопасность даже хорошо знакомых съедобных грибов
В первом туре Альфа-Банк РПЛ "Крылья Советов" в Москве встречались с "Динамо".
"Крылья Советов" вничью сыграли с московским "Динамо"  – 0:0
24 июля в Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка «Волжская безмятежность». Известный самарский художник Николай Шишин представил на ней картины, изображающие город таким, каким его помнят и любят многие жители.
В «Открытом пространстве» начала работу выставка, посвящённая любви к Самаре
25 июля водитель квадроцикла, двигаясь по лесной дороге, от базы отдыха Дубрава в сторону автодороги " Ягодное-Алые Паруса",  не справился с управлением и врезался в дерево.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Ставропольском районе
Температура воздуха 26 июля в Самаре ночью +23, +25°С, днем +36, +38°С.
26 июля в регионе без осадков, местами до +40 °С
Муниципальный пляж на второй очереди набережной Самары получил высшую оценку качества «I — синий флаг» - это знак безопасности, комфорта и доступности по федеральным стандартам.
Самарский пляж  получил высшую оценку качества
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.03
-0.37
EUR 88.89
-0.55
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Душевный вечер в Свято-Богородичном монастыре:  в селе Винновка прошёл концерт «Голос сердца»
Самарцев приглашают на исторический фестиваль «Россия. ХХ век. Великие сражения»
В Самаре в ТК "Амбар" пройдет День красоты и стиля
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарском Доме кино  состоится творческая встреча с Марком Левянтом

193
28 июля в 17.00 состоится встреча и показ фильма «Марк Левянт. Мелодии судьбы» в Самарском Доме кино (ул. Куйбышева, 96).

28 июля в 17.00 состоится творческая встреча с Марком Левянтом, членом Самарского отделения Союза кинематографистов РФ, композитором, исполнителем, заместителем председателя Союза композиторов России, председателем Самарской организации Союза композиторов России, Народным артистом Российской Федерации, лауреатом Почётной премии Российского авторского общества (РАО) «За вклад в развитие науки, культуры и искусства» и лауреатом престижной премии Союза композиторов России — премии им. Д. Д. Шостакович.

Встреча и показ фильма «Марк Левянт. Мелодии судьбы» состоится в Самарском Доме кино (ул. Куйбышева, 96).
Являясь музыкальным руководителем Самарского (Куйбышевского) театра драмы им. М. Горького с 1973 года, Марк Левянт написал музыку более, чем к 120 спектаклям. Эти постановки шли в театрах России и за рубежом. Работал с театром «Понедельник» (Самара), «Колесо» (Тольятти) и др. В театре «СамАрт» писал музыку спектаклей «Игра в Микадо», «Валентин и Валентина».
Марк Левянт сочиняет музыку и одновременно ведёт активную концертную деятельность. Его концерты с успехом проходили как в России, так и в Венгрии, Германии, Чехии, США и других странах. В Самарской области он стал инициатором и организатором ежегодного проведения с 2001 года Международного фестиваля «Музыкальные автографы».

Марк Григорьевич — автор симфоний, струнных квартетов, фортепианных произведений, камерной вокальной лирики, хоровой музыки, эстрадных песен. С его музыкой вышло огромное количество кассет, виниловая пластинка «До встречи!» и три компакт-диска. В разное время песни Марка Левянта исполняли Николай Караченцов, Сосо Павлиашвили и Валентина Пономарёва. Он и сам иногда выступает в качестве певца.

Марк Левянт является художественным руководителем ежегодного Международного фестиваля искусств «Шостакович. Над временем».
«Марк Левянт. Мелодия судьбы» — это документальный короткометражный фильм, посвящённый жизни и творчеству народного артиста России Марка Левянта. Его жизненная и творческая судьба тесно связана с Самарой.
Производство Студии «Волга-фильм», 2015 год
продолжительность 31 минута.
Режиссёр и сценарист — Алёна Самсонова
Оператор — Александр Назаров
Монтаж— Егор Попов

Вход бесплатный по предварительной регистрации по тел. 8 (846) 333-67-25.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В первом туре Альфа-Банк РПЛ "Крылья Советов" в Москве встречались с "Динамо".
25 июля 2026, 18:46
"Крылья Советов" вничью сыграли с московским "Динамо"  – 0:0
В первом туре Альфа-Банк РПЛ "Крылья Советов" в Москве встречались с "Динамо". Футбол в Самаре
313
24 июля в Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка «Волжская безмятежность». Известный самарский художник Николай Шишин представил на ней картины, изображающие город таким, каким его помнят и любят многие жители.
25 июля 2026, 18:09
В «Открытом пространстве» начала работу выставка, посвящённая любви к Самаре
24 июля в Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка «Волжская безмятежность». Известный самарский художник Николай Шишин... Общество
334
Температура воздуха 26 июля в Самаре ночью +23, +25°С, днем +36, +38°С.
25 июля 2026, 17:33
26 июля в регионе без осадков, местами до +40 °С
Температура воздуха 26 июля в Самаре ночью +23, +25°С, днем +36, +38°С. Экология
341
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
До 15 октября 2026 года в Самарской области действует особый противопожарный режим
25 июля 2026  13:35
До 15 октября 2026 года в Самарской области действует особый противопожарный режим
464
Самарская область переходит на заселение через мессенджер МАКС без бумажных паспортов
24 июля 2026  14:03
Самарская область переходит на заселение через мессенджер МАКС без бумажных паспортов
839
В Самаре с 24 июля перекроют перекрёсток Пензенской и Владимирской
24 июля 2026  12:16
В Самаре с 24 июля перекроют перекрёсток Пензенской и Владимирской
597
С начала купального сезона в Самарской области на воде погибли 22 человека, включая 9 детей, спасены 11 человек
23 июля 2026  13:08
С начала купального сезона в Самарской области на воде погибли 22 человека, включая 9 детей, спасены 11 человек
1582
Чёрный список Самары: дома, где чаще всего засоряют канализацию
23 июля 2026  10:38
Чёрный список Самары: дома, где чаще всего засоряют канализацию
514
Весь список