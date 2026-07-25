В Самарском Доме кино  состоится творческая встреча с Марком Левянтом

28 июля в 17.00 состоится творческая встреча с Марком Левянтом, членом Самарского отделения Союза кинематографистов РФ, композитором, исполнителем, заместителем председателя Союза композиторов России, председателем Самарской организации Союза композиторов России, Народным артистом Российской Федерации, лауреатом Почётной премии Российского авторского общества (РАО) «За вклад в развитие науки, культуры и искусства» и лауреатом престижной премии Союза композиторов России — премии им. Д. Д. Шостакович.

Встреча и показ фильма «Марк Левянт. Мелодии судьбы» состоится в Самарском Доме кино (ул. Куйбышева, 96).

Являясь музыкальным руководителем Самарского (Куйбышевского) театра драмы им. М. Горького с 1973 года, Марк Левянт написал музыку более, чем к 120 спектаклям. Эти постановки шли в театрах России и за рубежом. Работал с театром «Понедельник» (Самара), «Колесо» (Тольятти) и др. В театре «СамАрт» писал музыку спектаклей «Игра в Микадо», «Валентин и Валентина».

Марк Левянт сочиняет музыку и одновременно ведёт активную концертную деятельность. Его концерты с успехом проходили как в России, так и в Венгрии, Германии, Чехии, США и других странах. В Самарской области он стал инициатором и организатором ежегодного проведения с 2001 года Международного фестиваля «Музыкальные автографы».

Марк Григорьевич — автор симфоний, струнных квартетов, фортепианных произведений, камерной вокальной лирики, хоровой музыки, эстрадных песен. С его музыкой вышло огромное количество кассет, виниловая пластинка «До встречи!» и три компакт-диска. В разное время песни Марка Левянта исполняли Николай Караченцов, Сосо Павлиашвили и Валентина Пономарёва. Он и сам иногда выступает в качестве певца.

Марк Левянт является художественным руководителем ежегодного Международного фестиваля искусств «Шостакович. Над временем».

«Марк Левянт. Мелодия судьбы» — это документальный короткометражный фильм, посвящённый жизни и творчеству народного артиста России Марка Левянта. Его жизненная и творческая судьба тесно связана с Самарой.

Производство Студии «Волга-фильм», 2015 год

продолжительность 31 минута.

Режиссёр и сценарист — Алёна Самсонова

Оператор — Александр Назаров

Монтаж— Егор Попов

Вход бесплатный по предварительной регистрации по тел. 8 (846) 333-67-25.

Фото: минкульт СО