В ИК-6 УФСИН России по Самарской области пресечены две попытки доставки запрещённых предметов

Сотрудниками учреждения совместно с сотрудниками отдела специального назначения УФСИН России при попытках совершения перебросов на прилегающей территории возле участков внешней запретной зоны были задержаны двое граждан.



В ходе досмотров обнаружены и изъяты:

➖ 8 сотовых телефонов;

➖ 4 SIM-карты;

➖ пакет с веществом белого цвета (направлен на экспертизу).



По данному факту проводится проверка.

Напоминаем, что передача либо попытка передачи средств мобильной связи и иных средств коммуникации лицу, содержащемуся в учреждении уголовно-исполнительной системы или месте содержания под стражей, влечет наложение административного штрафа в размере от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.