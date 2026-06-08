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На оперативном совещании под председательством Вячеслава Федорищева подвели итоги работы делегации региона на ПМЭФ-2026

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На оперативном совещании под председательством Вячеслава Федорищева подвели итоги работы делегации региона на ПМЭФ-2026

В понедельник, 8 июня, губернатор Вячеслав Федорищев на оперативном совещании с членами Правительства Самарской области подвел итоги участия региональной делегации на ХХIХ Петербургском международном экономическом форуме, который проходил с 3 по 6 июня.

Мероприятие, тема которого в текущем году – «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему», стало одной из крупнейших глобальных площадок для обсуждения вопросов экономического развития, объединив около 20 тысяч участников из более чем 100 стран.

«Самое главное – выступление Президента РФ, который подчеркнул важнейшие приоритеты и задачи, стоящие перед нами, – акцентировал Вячеслав Федорищев, обращаясь к присутствующим. – Одной из важных частей этой работы является привлечение инвестиций. Форум – это всего лишь подведение итогов определенного периода. У нас каждый месяц должна быть инвестиционная победа. Поэтому прошу Корпорацию развития, министерство экономического развития и инвестиций региона с первого же дня после завершения форума, инвестиционный рейтинг не просто держать на контроле, а ежедневно им заниматься».

С подробным докладом выступил заместитель председателя Правительства Самарской области – министр экономического развития и инвестиций Павел Финк.

По итогам участия региона в Петербургском международном экономическом форуме заключено 13 инвестиционных и 7 нефинансовых соглашений. Инвестиционный портфель составил 218 млрд рублей, планируется создание порядка 1900 рабочих мест. «Главный результат участия региона формирование условий для долгосрочного экономического развития Самарской области в целом», – подчеркнул министр.

По его словам, реализация заключенных соглашений позволит увеличить налоговые поступления в бюджет, сформировать новые центры экономического роста в Самаре, Тольятти, Чапаевске, а также Волжском и Большеглушицком районах.

Самарская область продолжила развивать свои возможности в таких ключевых отраслях, как пищевая промышленность, городская инфраструктура, химическая и нефтехимическая промышленность. Как подчеркнул Павел Финк, в 2026 году более 80% инвестиционного портфеля приходится на проекты промышленного и технологического характера, обеспечен переход к новому технологическому уровню, привлечены проекты, формирующие основу технологического суверенитета страны в целом.

В рамках доклада было отмечено, что основу инвестиционного портфеля составляют крупные системообразующие проекты, направленные на обеспечение технологического суверенитета. Одним из ключевых и наиболее капиталоемких – соглашение с группой «Уралхим», которая готова инвестировать более 124 млрд рублей, создать порядка 330 новых рабочих мест. Проектом предусмотрено строительство двух установок по производству гранулированного карбамида суммарной мощностью более 1,8 млн тонн в год.

Отдельное внимание уделили развитию перспективных отраслей. В частности, в сфере биотехнологий подписано соглашение с компанией «Арсенал Атлета» о развитии в Волжском районе современного биотехнологического комплекса с объемом инвестиций порядка 1,2 млрд рублей. Проект усилит кадровый, научный и промышленный потенциал региона, создаст основу для кооперации с фармацевтическими и пищевыми предприятиями.

В части развития агропромышленного комплекса заключено соглашение с ООО «Северная Нива Самара», имеющее стратегическое значение для укрепления продовольственной безопасности региона и наращивания экспортного потенциала.

В целях углубления межрегиональной кооперации, развития добрососедских отношений на ПМЭФ-2026 подписаны соглашения с Правительством Ленинградской области, Луганской Народной Республикой. По словам руководителя областного министерства экономического развития и инвестиций, они направлены на развитие связей между промышленными предприятиями, обмен лучшими практиками государственного управления, реализацию совместных проектов.

Соглашение с АО ВТБ-Медицина позволит вывести Самарскую область в число регионов-лидеров по развитию медицинского туризма и экспорта медицинских услуг, что, в свою очередь, будет способствовать привлечению дополнительных финансовых ресурсов в региональную систему здравоохранения, созданию условий для внедрения передовых медицинских технологий.

Павел Финк сообщил: продолжили также работу по усилению компетенций региона в сфере беспилотной авиации. Так, было подписано соглашение с Ассоциацией эксплуатантов и производителей автономных систем «Национальные автономные системы».

Как доложил зампред Правительства Самарской области, на форуме делегацией проведено более 20 рабочих встреч и переговоров с представителями регионов, иностранных государств, федеральных органов власти и институтов развития, бизнеса.

В частности, на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Объединенных Арабских Эмиратов в Российской Федерации Мохаммадом Ахмадом Султаном Есса Аль Джабером и представителями бизнес-сообщества ОАЭ, которая состоялась в первый день форума, глава региона отметил, что в Самарской области созданы условия для работы инвесторов: региональное правительство, все институты развития оказывают содействие крупному бизнесу и предприятиям, начинающим свою деятельность в регионе. «Главное – доверие инвесторов», – сказал Вячеслав Федорищев.

Павел Финк подчеркнул: иностранные гости также проявили интерес к нашему региону. Стенд Самарской области посетили представители дипломатических миссий таких государств, как Объединенные Арабские Эмираты, Республика Руанда, Республика Индия, Доминиканская Республика, Республика Катар, а также представители Китайской Народной Республики. В рамках форума обсуждались вопросы расширения торгово-экономического, логистического и инвестиционного сотрудничества, развития сотрудничества в сфере здравоохранения, образования и науки, а также развития туризма.

Отметим, стенд региона, выполненный в технологичном, инновационном ключе, наглядно демонстрировал индустриальную мощь и энергию природы, реки Волги. На нем были представлены макеты лодок и катеров – победителей Национальной премии «Лодка года – 2025» в номинациях «Гран Туризмо», «Концепт», «Универсал». Его посетители смогли оценить и гостеприимство региона – их угощали волжским кофе, а инновационный робототехнический комплекс по перекладке и перемещению малогабаритной продукции – ассортиментом вкусных фитнес-десертов.

В ходе совещания Павел Финк также доложил о сохранении Самарской областью 18 места в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Агентство стратегических инициатив, по его словам, отметило положительную динамику в оценке эффективности процедур получения в аренду земельных участков, эффективности процедур по подключению к электроэнергии, где регион находится в пределах среднероссийских значений.

Глава региона раскритиковал такую работу и текущие позиции. «У вас есть все полномочия заниматься улучшением инвестиционного климата, – подчеркнул Вячеслав Федорищев, обращаясь к заместителю председателя областного Правительства. – Поэтому в 2027 году мы должны быть в десятке, в 2028 – в пятерке, в 2029 – в тройке».

Вячеслав Федорищев поблагодарил предпринимателей, продолжающих инвестировать в экономику региона. «Большая работа проделана. Мы все понимаем: в текущем экономическом цикле любой, даже самый небольшой завод, предприятие, которое дает рабочие места, пополняет налоговую базу, – это победа. У нас очень сильное предпринимательское сообщество, поэтому продолжаем работать», – сказал руководитель области.

Глава региона также акцентировал внимание на ряде поручений, зафиксированных на полях форума. В частности, правительству совместно АО «Эр-Телеком Холдинг» поручено проработать вопросы цифровизациии в области жилищно-коммунального хозяйства, областному министерству финансов – усилить работу с крупными государственными банками, в том числе АО «Газпромбанк». «Очень много интересных для Самарской области решений предложили коллеги», – подчеркнул губернатор.

Первому заместителю Губернатора Самарской области – председателю Правительства Самарской области Виталию Шабалатову поручено взять на контроль вопрос заключения специального инвестиционного контракта с АО «Тольяттиазот».

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области

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